Vi avevamo detto che mancavano solo pochi tasselli alla chiusura del palinsesto informativo di Rai3 ed ora siamo in grado di posizionare anche quelli. Possiamo quindi vedere adesso tutta l’immagine informativa della terza rete della televisione pubblica. I dubbi erano prevalentemente sul sabato sera della terza rete che al momento paiono essere risolti. Partiamo da La confessione, il format arrivato in questa ultima stagione tv su Rai3 condotto da Peter Gomez.

La confessione di Peter Gomez conquista la prima serata del sabato di Rai3

Posizionato nella seconda serata del martedì di Rai3, La confessione diretta e condotta dall’ottimo Peter Gomez, proveniente come Belve dal canale Nove, ha portato a casa una media attorno al 4% di share, ma non aiutata di certo dal traino. Ora la trasmissione di Gomez sarà posizionata nella prima serata del sabato di Rai3, con una serie -per il momento- di quattro puntate. Il programma era in predicato anche di posizionarsi nell’access prime time della terza rete, poi è parso più consono promuoverlo in prime time, sempre nella medesima serata.

Maria Latella prenderebbe il posto di Serena Bortone, ma solo il sabato sera, la domenica c’è Report

Certamente il posizionamento in prime time potrebbe aiutare la trasmissione, opportunamente ampliata, a crearsi una sua identità ancora più marcata. Dunque per il sabato sera, come accennavamo, si a Peter Gomez, ma non nel posto che è stato di Serena Bortone, che ha salutato la sua esperienza di Che sarà. In quella fascia oraria, fra le 20:15 e le 21:40 spazio ad un programma che sarà condotto, come accennato dal blog di Davide Maggio, da Maria Latella. Cosa che TvBlog, dopo le opportune verifiche può confermare. La Latella era già nelle menti dei vertici Rai, ma c’erano (e ci sono) problemi ancora da risolvere, essendo la giornalista un volto Sky da anni. Il programma, qualora si perfezionerà il contratto, andrà in onda in diretta dagli studi Rai di Roma. Possiamo anche confermare ciò che abbiamo già scritto e cioè che l’access della domenica di Rete 3 sarà occupato da uno spin off, o anteprima se preferite, di Report.

Cosa farà Maria Latella nell’access prime time del sabato di Rai3?

Anche se dobbiamo proprio aggiungere che nessun contratto è stato ancora siglato fra la giornalista di Sky e la Rai. Cosa farà in quello slot la celebre giornalista calabrese? Non aspettiamoci un one woman show, oppure un game show e neppure una trasmissione squisitamente sportiva. Sul piatto c’è un classico talk show, con interviste, amabili chiacchierate e magari un aperitivo, visto l’orario di messa in onda e la precedente esperienza su Sky Tg24 della Latella, con A cena da Maria Latella.

Ricordiamo che Maria Latella conduce un programma su Sky Tg24 la domenica mattina dal titolo L’intervista. Ha anche condotto appunto A cena da Maria Latella, una trasmissione in cui la giornalista cenava amabilmente con un noto personaggio del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura. Una cosa che si era per altro già vista negli anni ottanta, in maniera più allargata, nel Pranzo in Tv dell’indimenticabile Luciano Rispoli su Rai1.

D’altronde in tv, tanti dicono che non si inventa più nulla, al massimo, ricordando proprio A cena con Maria Latella, si riscalda.