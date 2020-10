Un lungo videomessaggio per informare tutti i suoi pazienti dell’accaduto. Il dottor Cristiano Giardiello, professore e medico chirurgo specializzato anche conosciuto grazie al docu-reality ambientato a Castel Volturno che lo reso noto in tv, La clinica per rinascere, è risultato positivo al Coronavirus:

“Sto molto bene, ho avuto soltanto un po’ di febbre. Sto facendo la terapia e sono in isolamento domiciliare. Questo è un momento davvero molto complesso e chiedo a tutti voi di stare molto attenti”.

Ma non è tutto qui. Il chirurgo Cristiano Giardiello ha anche spiegato che slitteranno tutti i suoi prossimi appuntamenti lavorativi. E ancora, prima di concludere, si è raccomandato con quanti lo seguono online:

“Vi prego, state molto attenti e se potete state a casa. Il contagio da Coronavirus cresce in maniera esponenziale”.

Il dottor Cristiano Giardiello ha debuttato per la prima volta in tv nel 2018 con il docu-reality all’interno del quale lo vediamo protagonista ancora oggi, Obesity Center: la Clinica per rinascere. La sua clinica specializzata nel trattamento di pazienti con gravi patologie alimentari e in particolar modo obesi si chiama Pineta Grande e, come detto poco sopra, si trova a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Da quando ha debuttato in tv, il dottor Giardiello è divenuto uno dei punti di riferimento per tutti i telespettatori obesi ma non solo. Non possiamo che augurargli una pronta guarigione!