La Caserma 2023: i 24 protagonisti

Torna, dopo due anni di assenza, in prima serata, su Rai2, la seconda stagione de ‘La Caserma 2023‘. Un docureality in cui alcuni ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 22 anni e di differente estrazione sociale, vivono insieme per quattro settimane l’esperienza della leva militare adattandosi alla vita della «caserma» e alle sue regole.

La grande novità di quest’anno è che la “selezione” inizierà sin da subito. Nella prima delle 6 puntate, infatti, i 24 ragazzi convocati saranno sottoposti ad una serie di test. Solo in 18 tra questi saranno scelti per partecipare al corso d’addestramento vero e proprio e gli altri 6 dovranno tornare subito a casa. I ragazzi si trasferiranno, quindi, in ‘caserma’.

Da qui, le 18 reclute saranno divise in due gruppi: i Falchi e i Puma. Il corso di addestramento avrà la durata di 5 settimane e solo i più meritevoli arriveranno alla cerimonia finale, durante la quale gli istruttori premieranno la squadra migliore e la recluta migliore.

Falchi e Puma si sfideranno ogni settimana in 2 o 3 esercitazioni militari. Gli istruttori valuteranno le reclute anche singolarmente, sia dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista fisico e dell’attitudine militare, ovvero su elementi come la capacità di lavorare in squadra e di resistenza allo stress. I ragazzi meno motivati, più indisciplinati o con il rendimento più deludente verranno ‘attenzionati’ e posti a rischio eliminazione.

La Caserma 2023: la location

La nuova stagione de ‘La Caserma’ cambia location e si sposta nel Forte Albertino di Vinadio (CN), fortezza eretta per volere di Carlo Alberto di Savoia nel 1834. Un capolavoro militare, che è da considerarsi tra le opere più imponenti di tutto l’arco alpino: la fortificazione ha infatti una lunghezza di circa 1.200 metri, che si sviluppa dalla roccia del fortino fino al fiume Stura.

La Caserma 2023: gli istruttori

Il responsabile del corso è il Capo istruttore Renato Daretti, affiancato dall’altro capo istruttore Giovanni Rizzo. Entrambi, dotati di grande esperienza e professionalità, hanno partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni. A completare il team ci saranno anche l’istruttore Germano Capriotti e gli aiuto istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.

La Caserma 2023: i 24 protagonisti

Chi è Sara Agri? Età, lavoro, Instagram

Sara Agri iene da Orti, in provincia di Viterbo, dove lavora come commessa in un negozio di articoli sportivi: l’estroversa Sara ha alle spalle un’adolescenza non spensierata che l’ha portata a crescere molto in fretta. Si definisce trasparente, caratteristica che considera un pregio, ma questa limpidezza la porta anche a innervosirsi facilmente, suo principale difetto. La ‘zavorra’ emotiva della giovane è però legata soprattutto al suo passato.

Chi è Sabrina Armiliato? Età, lavoro, Instagram

Sabrina, studentessa, arriva da Genova con una buona dose di coraggio, dal momento che il suo amore per gli abiti costosi e la passione per il buon cibo, che condivide anche sui social, non sembrano proprio in linea con le regole de “La Caserma”. La sfida è quella di affrontare qualcosa di totalmente diverso dal suo stile di vita, ma il non essersi mai rifatta il letto non aiuta.

Chi è Sofia Barbieri? Età, lavoro, Instagram

Studentessa all’Accademia di Brera e modella, Sofia arriva da Genova con la consapevolezza di essere la «nemica numero uno delle donne», visto che ha difficoltà a stabilire relazioni sincere soprattutto con le coetanee. Schietta e competitiva, dice di trovarsi meglio con i ragazzi, cosa che non fa impazzire il suo fidanzato, ma spera di costruire un rapporto leale con almeno una delle sue compagne. Amante dello sport, ‘soffre’ del fatto di essere chiamata “Barbie” anche per via del suo cognome: vuole dimostrare, invece, che l’apparenza inganna…

Chi è Virginia Brunori? Età, lavoro, Instagram

Viene da Perugia e insegna ginnastica artistica, disciplina che ha praticato e che adesso ha lasciato il posto al judo: Virginia ha un carattere forte, forgiato dalle sfide che la vita le ha già lanciato, nonostante la sua giovane età. Lo sport la ha aiutata a essere più estroversa e più sicura di sé: dietro questa ‘corazza’, però, c’è un lato dolce tutto da scoprire.

Chi è Giada Campone? Età, lavoro, Instagram

Viene da Firenze la ‘ribelle’ Giada, che ha deciso di vivere l’esperienza de “La Caserma” nonostante confessi di non rispettare nessun tipo di autorità. Non ha finito gli studi, ma non vuole neanche andare a lavorare: il suo essere uno ‘spirito libero’ le rende difficile portare a termine qualsiasi tipo di impegno, ma questa volta ha tutta l’intenzione di farcela e rendere orgogliosi i genitori. Il pregio che si riconosce è quello di essere allegra, di trovare sempre il lato positivo delle cose: si sente un po’ leader, sebbene non ami le regole. E se c’è una cosa a cui non è abituata è la sveglia…

Chi è Giorgia Cavalluzzo? Età, lavoro, Instagram

Giorgia viene da Formia, in provincia di Latina, studia Mediazione Linguistica e Interpretariato, fa danza, va a cavallo ed è fidanzata. Per quanto si definisca testarda, competitiva e amante del rischio, dice di avere paura di avere paura. Nonostante questo, è alla continua ricerca di nuovi stimoli e ama profondamente la sua libertà. La sua freddezza, insomma, è una sorta di maschera per nascondere agli occhi degli altri alcune sue fragilità.

Chi è Felice Cormio? Età, lavoro, Instagram

Modello e fiorista, Felice viene da Cerignola, in provincia di Foggia, come tradisce il suo modo di parlare che lo rende immediatamente simpatico. Gli piace ridere e scherzare con tutti e il suo sogno è quello di diventare attore o comunque di avere successo per ripagare i genitori dei sacrifici fatti nella loro vita. Ama andare in palestra, confessa di essere vanitoso e, per quanto dica di non essere perfetto, fa fatica a trovarsi un difetto.

Chi è Andrea Del Frate? Età, lavoro, Instagram

Personal trainer e bodyweight athlete di Montecarlo, in provincia di Lucca, Andrea nasconde dietro ai suoi muscoli una delicatezza e una fragilità a prima vista insospettabili. Dichiara di avere due vere passioni, l’allenamento e il divertimento: feste e fitness sono le sue parole d’ordine e ammette candidamente di essere un «piacione». Ma se l’attitudine al ‘workout’ gli sarà utile, la dimensione ‘festaiola’ potrebbe essere un problema in caserma. I suoi timori? Le prove in altezza e perdere la forma fisica cui tanto tiene.

Chi è Luca Di Stadio? Età, lavoro, Instagram

“Locca” per gli amici – viene da Roma e ha voglia di mettersi alla prova, anche per allontanare alcuni dei ‘demoni’ che porta con sé: ha sofferto di disturbi alimentari, esperienza sulla quale ha scritto un libro raccogliendo le testimonianze anche di altri ragazzi e ragazze, e ha vissuto episodi di bullismo sulla propria pelle. Quanto patito lo ha portato a non tollerare l’idea che la gente possa essere trattata male ed esclusa per il proprio aspetto fisico. Il suo obiettivo a “La Caserma” è quello di uscire dalla propria comfort zone e superare i propri limiti, per crescere sempre di più.

Chi è Emanuele Ermini? Età, lavoro, Instagram

Viene da Ariccia, in provincia di Roma, e studia Scienze Politiche: appassionato di videogiochi, Emanuele sembra lontano dalla vita di caserma. Gli altri lo definiscono estroverso, ‘abbastanza’ simpatico e arguto; da parte sua, si riconosce una capacità aggregativa che potrebbe essere utile ne “La Caserma”. Non ama però le regole e individua come propri difetti una certa mancanza di costanza, l’essere permaloso e tendenzialmente poco disciplinato.

Chi è Mariagrazia Fedele? Età, lavoro, Instagram

Beauty model e insegnante di ballo, Mariagrazia vive a Milano ma viene da Massafra, in provincia di Taranto, con un bagaglio di esperienze già nutrito. A soli 18 anni, infatti, ha deciso di seguire la propria strada e si è trasferita nella capitale italiana della moda: l’inizio non è stato facile, anche perché non si sentiva in linea con gli standard di bellezza richiesti, ma poi ha capito quanto fosse importante accettarsi. Non ha paura di superare gli stereotipi: vuole dimostrare che dietro la bellezza c’è una persona in grado di affrontare tutto.

Chi è Giovanni Fiorito? Età, lavoro, Instagram

È figlio di poliziotti e vive a Milano, anche se nel cuore – e sulla pelle – ha tatuata Salerno, città d’origine di tutta la sua famiglia: Giovanni ammette di non amare le regole e appare piuttosto sfacciato e determinato nel modo di fare. Non esita a dire la sua, anche se questo significa confrontarsi con chi non la pensa come lui. Ha, però, un legame fortissimo con i genitori: la madre per lui è tutto, il padre è la sua roccia e anche la sua «regola». Un apparente paradosso, visto che le regole le sfida per capire fino a che punto può spingersi. La sicurezza è il suo peggior difetto: i limiti, per lui, non esistono.

Chi è Oscar Frau? Età, lavoro, Instagram

Viene da Capoterra, in provincia di Cagliari, e non ama lo studio: si presenta così Oscar, personal trainer e animatore, attività che svolge con il padre, per dodici anni militare nell’Esercito e ora clown di professione. La specialità del giovane nel suo lavoro di animatore è quella di travestirsi da Spider-Man, costume che gli permette di dare sfogo alla sua passione per la ginnastica acrobatica.

Chi è Enrico Garufi? Età, lavoro, Instagram

Enrico viene da Taormina, in provincia di Messina. Il giovane studente di Scienze Motorie lo ha applicato alla sua vita, visto che ha cambiato il suo ‘destino’ grazie alla sua tenacia, costanza e determinazione. Racconta di una famiglia piuttosto severa, con un padre avvocato e una madre insegnante per i quali ha inizialmente accettato di frequentare Giurisprudenza: dopo poco però ha deciso di confrontarsi con loro e seguire la propria strada.

Chi è Andrea Gramiccia? Età, lavoro, Instagram

Viene da Roma e fa il cameriere: Andrea mostra subito tutta la sua sensibilità. Vuole affrontare le sue paure e superare la sua timidezza, suo punto debole insieme all’insicurezza cronica. Non ama stare al centro dell’attenzione e si agita all’idea di vivere con un gruppo di sconosciuti. In fondo sta cercando il suo posto nel mondo e anche l’amore della vita: il coming-out con la madre è stato quasi superfluo («Mia mamma lo aveva già capito»), ma una forte delusione sentimentale lo ha fatto stare male. Ora vuole dimostrare a sé stesso e agli altri di poter vincere i propri timori.

Chi è Greta Lazzaroni? Età, lavoro, Instagram

L’uomo in divisa affascina Greta, operaia di Rovetta, in provincia di Bergamo. Dice di vivere giorno per giorno, «anzi minuto per minuto» e adora farsi notare: anche per questo non le pesa il lavoro di “ragazza-immagine” che fa nei week-end. Partecipa a “La Caserma” per mettersi alla prova e soprattutto per ‘darsi una regolata’, visto che ama sfidare le convenzioni. Nonostante questo, non sarà facile per lei stare lontano dalla mamma, che definisce la sua migliore amica: l’attrazione per le nuove avventure, però, è più forte di tutto.

Chi è Edoardo Mattei? Età, lavoro, Instagram

Egocentrico, logorroico e imbranato: questi gli aggettivi che usa Edoardo, studente romano, per descriversi. Ha frequentato per cinque anni il coro de “Le voci bianche del Papa”, esperienza che lo ha portato in giro per il mondo e che lo ha abituato a un certo rigore. Nonostante questo, si definisce indisciplinato perché non sopporta l’idea di essere zittito. Non impazzisce all’idea di indossare una divisa, visto che ama vestirsi in maniera eccentrica, senza curarsi del giudizio degli altri. Nel suo futuro, però, sogna un camice della Polizia Scientifica…

Chi è Assen Pessina? Età, lavoro, Instagram

Assen vive a Legnano (MI), ma è nato in Bulgaria dove ha vissuto per dieci anni in condizioni davvero difficili prima di essere adottato. Suona il pianoforte e pratica judo. Se c’è una cosa che gli fa male è sentirsi dire di non essere capace in qualcosa: lì si abbatte e fa fatica a riprendersi. Anche per la sua storia personale, però, ammette di non fidarsi delle persone e di avere problemi con l’autorità.

Chi è Leyla Lulù Romano? Età, lavoro, Instagram

Leyla (Vittoriana) Lulù viene dal cuore della Sicilia, ovvero da Barrafranca, in provincia di Enna, e ha tre grandi passioni: il canto, la scrittura e la moda. La ragazza studia teatro e il suo sogno è quello di diventare una modella professionista. Per di più la giovane si proclama disobbediente, ma ha deciso di partecipare per trasformarsi nel suo alter-ego, “Hackim Brad”, un Marine frutto della sua fantasia. Nella sua dimensione ‘quotidiana’ appare particolarmente emotiva.

Chi è Enrico Schenoni? Età, lavoro, Instagram

Viene da Milano Enrico, marinaio appassionato di moto e di sport all’aria aperta che però sogna di diventare architetto, nonostante non abbia alle spalle una carriera da studente modello. Abbandonata l’incostanza che lo ha caratterizzato da adolescente, il giovane ora è determinato ad andare avanti, sia all’università che nella vita. Crescendo ha anche capito il valore della famiglia, delle relazioni con i suoi genitori e l’importanza di avere una base solida da cui partire.

Chi è Lorenzo Toninelli? Età, lavoro, Instagram

Studia Scienze politiche e, da persona determinata e orgogliosa quale si definisce, sogna una carriera in questo ambito fino ad arrivare a ricoprire una carica pubblica. Lorenzo viene da Piadena Drizzona, provincia di Cremona, e di sé racconta di essere egocentrico, poco umile e amante del potere, da cui è affascinato e che esercita su di lui un doppio effetto: piacere e timore. La voglia di essere al di sopra di tutto, infatti, se la porta dietro fin da piccolo, visto che aveva «la fissazione di diventare Papa».

Chi è Gabriele Verde? Età, lavoro, Instagram

Gabriele fa il pizzaiolo nel ristorante di famiglia e viene da Civitavecchia, in provincia di Roma, anche se è nato a Berlino da genitori pugliesi. Con i fratelli, il padre e la madre condivide l’esperienza quotidiana del fare squadra, visto che ognuno ha un proprio ruolo nel portare avanti l’attività familiare, ma non ama le regole: preferisce andare in palestra, prendersi cura di sé e corteggiare le ragazze. Col suo sguardo profondo sogna di diventare attore, infatti studia recitazione.

Chi è Stefano Vulcano? Età, lavoro, Instagram

Stefano viene da Manta, in provincia di Cuneo, e porta con sé un sorriso timido, ma un’allegria contagiosa. In realtà è stato il teatro ad aiutarlo a superare quella barriera di ritrosia che ora si è trasformata in voglia di divertire. Lavora da quando ha 16 anni con l’obiettivo di avere una propria indipendenza economica. Tra le esperienze che ha fatto ci sono anche due mesi da volontario in Kenya, che ricorda come il periodo più bello della sua vita.

Chi è Giorgia Yin? Età, lavoro, Instagram

Di professione “Content creator”, Giorgia arriva da Treviso con un carico di sfide ancora in corso: le sue origini cinesi l’hanno costretta a fare i conti con i pregiudizi, mentre la voglia di trovare una propria strada l’ha spinta a opporsi alle tradizioni di famiglia, conquistando l’approvazione dei genitori. Libera e ribelle, ha l’obiettivo di diventare, non solo con la sua attività di “Influencer”, un punto di riferimento per le ragazze cinesi cresciute in Italia.

