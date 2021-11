La rapina del secolo sta per giungere a termine: dal 3 dicembre 2021, su Netflix, sarà disponibile la seconda parte de La Casa di Carta 5, vale a dire gli ultimi cinque episodi della serie tv che fino ad ottobre ha detenuto il primato di produzione non in lingua inglese più popolare al mondo sulla piattaforma (poi, come sappiamo, è arrivato Squid Game). E Netflix ha deciso di celebrare quello che è diventato un evento nel migliore dei modi.

Oggi, martedì 30 novembre, dalle 13:00 si terrà una conferenza stampa globale online (che TvBlog seguirà in liveblogging), a cui prenderà parte il cast principale della serie, il suo creatore ed il produttore. Sarà l’occasione per tirare le somme di una serie che fin dal suo debutto su Netflix ha incollato davanti allo schermo milioni di fan in giro per il mondo, trasformando La Casa di Carta in un fenomeno mediatico tra i più popolari degli ultimi anni.

Come detto, alla conferenza stampa ci sarà il cast della serie tv: Ursula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (il Professore), Pedro Alonso (Berlino), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotà), Luka Peros (Marsiglia), Belen Cuesta (Manila) e Najwa Nimri (Alicia). Presente anche il creatore Alex Pina ed il produttore esecutivo Jesus Colmenar.

Stando alla sinossi ufficiale, negli ultimi cinque episodi la banda si ritrova ancora all’interno della Banca di Spagna braccata dall’Esercito ed apparentemente senza via di fuga. Di fronte alla sua ora più buia, il gruppo escogita un piano per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. Ma a peggiorare le cose ci penserà un clamoroso errore del Professore.