100 più uno. I bambini saranno 100, più Piero Chiambretti. E’ tutta qui la base su cui è costruito il nuovo varietà di Canale 5 dal titolo appunto La carica dei 100 e 1, titolo che fa il verso naturalmente al celebre film di Walt Disney La carica dei 101. Protagonisti saranno, come è ormai noto, cento bambini che interagiranno con Piero Chiambretti, ideatore, autore e conduttore di questo nuovo programma di varietà, parlando di tanti temi, anche importanti, stimolati dall’ex portalettere della Rai3 di Angelo Guglielmi, suo papà professionale.

Le registrazioni di questa nuova trasmissione partiranno proprio in queste ore. Saranno, come noto tre le puntate previste de La carica dei 100 e 1, la cui messa in onda sarebbe al momento “appoggiata” nella serata della domenica di Canale 5, ma una decisione definitiva in tal senso non sarebbe stata ancora presa. Il nuovo varietà diretto e condotto da Piero Chiambretti e prodotto internamente da Mediaset, potrebbe pure scivolare in altra serata, magari in quella del venerdì, probabilmente più adatta a questo tipo di trasmissione visto il coinvolgimento proprio dei bambini che frequentano le scuole di primo grado e che quindi al sabato sono a casa.

Ma collocazione a parte, perchè in questo campo entrano in gioco dei ragionamenti molto particolari, sopratutto in una televisione commerciale qual è Mediaset, entriamo nel dettaglio editoriale di questa produzione, nel corso del programma ci saranno degli ospiti che andranno ad interagire proprio con i bambini ed il conduttore del programma. L’ospite della prima puntata de La carica dei 100 e 1 sarà un volto amico di Canale 5 e che pure ha già avuto a che fare con i bambini in un suo celebre programma, ovvero Paolo Bonolis (la moglie Sonia Bruganelli, attualmente impegnata come opinionista al Grande fratello vip 7, ha curato con la sua società i provini per la scelta dei bambini protagonisti di questa nuova trasmissione). Nella lista delle celebrità, ancora non confermata, che dovrebbe andare alla Carica di 100 e 1 figurerebbe anche il rapper Sfera Ebbasta.

Ricordiamo infatti il conduttore di Avanti un altro padrone di casa insieme al fido Luca Laurenti del varietà Chi ha incastrato Peter Pan, andato in onda sempre su Canale 5 per ben cinque edizioni. Paolo Bonolis sarà dunque fra gli ospiti della prima puntata de La carica dei 100 e 1, il nuovo varietà diretto e condotto da Piero Chiambretti che torna dunque in un programma d’intrattenimento di prima serata.