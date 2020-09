L’Eredità è il game show condotto da Flavio Insinna, in onda su Rai 1, tutti i giorni.

L’Eredità: le anticipazioni della prima puntata

A partire da oggi, lunedì 28 settembre 2020, tornerà L’Eredità, il game show del preserale di Rai 1, condotto da Flavio Insinna, con la partecipazione delle Professoresse, Federica Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani.

Tra le novità di questa diciannovesima edizione, troveremo una nuova modalità di gioco per quanto riguarda il Triello: chi vince, infatti, diventerà campione e andrà direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina.

Le nuove puntate torneranno alla formula classica nella quale 7 concorrenti si sfideranno in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale.

L’Eredità, programma prodotto con la collaborazione di Banijay Italia, va in onda dallo Studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, in Roma.

Le prime puntate di questa nuova edizione non vedranno la presenza del pubblico in studio, nel rispetto delle normative per contenere la diffusione da COVID-19.

L’Eredità va in onda dal 2002 e, fino ad ora, sono andate in onda circa 4400 puntate.

L’Eredità: dove vederlo

La prima puntata de L’Eredità andrà in onda oggi, a partire dalle ore 18:45, su Rai 1 .

La puntata sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Il giorno dopo, la puntata sarà visibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

L’Eredità: Second Screen

L’Eredità è presente sul web con una sezione a parte sul sito di Rai Play.

La trasmissione condotta da Flavio Insinna si può trovare anche su Facebook con la pagina ufficiale.

L’Eredità si può trovare anche su Twitter con l’account ufficiale di Rai 1. L’hashtag ufficiale con il quale sarà possibile commentare la puntata è #leredita.

Rai 1 ha un profilo ufficiale anche su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 18:45.