Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna è un comedy show musicale, che sarà disponibile su Prime Video nel gennaio 2024.

Il programma sarà condotto da Dargen D’Amico.

Karaoke Night è un programma prodotto da Stand by me, in collaborazione con Prime Video. La regia è firmata da Francesco Imperato.

Quando sarà disponibile Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna?

Lo show sarà disponibile a partire da 4 gennaio 2024 in esclusiva su Prime Video.

La prima edizione del programma sarà formata da 4 episodi.

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna: di cosa si tratta?

I protagonisti dello show sono 6 concorrenti con una passione segreta per il karaoke. Questo gruppo di concorrenti avrà a disposizione una notte intera per sfidarsi, cantando hit famose della musica italiana e internazionale. Tra i partecipanti, non ci sarà nessun cantante professionista. I concorrenti si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali saranno chiamati a votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e chi si sarà messo più in gioco, dimostrando di essere un “talento senza vergogna”, come vuole il sottotitolo del programma. Sono possibili anche “scorrettezze” di ogni genere, come parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e stonature, per rendere più originali le proprie performance.

Lo show è basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats.

Chi sono i concorrenti di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna?

I partecipanti della prima edizione dello show sono l’attrice Claudia Gerini, l’influencer Alessia Lanza, la comica e imitatrice Francesca Manzini, l’attore Pierpaolo Spollon, gli ex calciatori Nicola Ventola e Lele Adani (che parteciperanno in coppia) e il conduttore Tommaso Zorzi.

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna: trailer

Di seguito, potete vedere il trailer ufficiale della prima stagione del programma:

Chi è il conduttore di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna?

Il conduttore della prima edizione dello show è Dargen D’Amico, al suo debutto in questa veste.

Il cantautore e rapper, per quanto riguarda il piccolo schermo, ha ricoperto il ruolo di giudice nelle edizioni 2022 e 2023 di X Factor, il talent show di Sky.

Ha partecipato come Big in gara al Festival di Sanremo nel 2022 e tornerà in gara nell’edizione 2024.