Jessica Selassié – Biagio D’Anelli: il loro bacio finisce in tendenza su Twitter (foto)

E’ da oltre un mese che la sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ ha chiuso ufficialmente i battenti. L’affetto per gli ormai ex gieffini, però, è ancora vivo tra gli internauti. Da ieri sera, in maniera piuttosto singolare, la vincitrice del reality, Jessica Selassié e Biagio d’Anelli sono finiti in tendenza su Twitter. Il motivo? Un bacio a fior di labbra che, in qualche modo, ha interrotto il sogno dei followers di vedere la principessina etiope accanto a Barù.

Grande Fratello Vip Jessica Selassié dopo il GF Vip: “Barù? Non gli ho fatto nessun invito a cena” (video)

Ma andiamo con ordine. La trionfatrice del programma di Canale 5 ha partecipato, in serata, ad un compleanno a cui hanno preso parte anche Alex Belli, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Valeria Marini, Giacomo Urtis. Durante i festeggiamenti, il deejay foggiano (che, dentro la casa di Cinecittà si era professato innamorato di Miriana Trevisan) ha postato, sui propri social, una serie di baci tra cui quello con Jessy. Il popolo del web è letteralmente esploso tra congetture, dubbi e le più strampalate supposizioni.

Qui possiamo osservare Biagio che sta cercando per la 1828 volta gli articoli visto che lui ci campa su questo guys✨ #jeru pic.twitter.com/D0VKxEH2Vm — Estanca (@ESTANCA2) April 22, 2022

Il nipote di Costantino della Gherardesca, ospite, qualche settimana fa, di ‘Verissimo’, ha chiuso, sul nascere, ogni speranza di un possibile flirt con l’ex compagna d’avventura: