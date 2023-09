Dopo la partita d’esordio del 9 settembre scorso, terminata con la vittoria contro la Namibia per 52-8 (arrivata con una prestazione non del tutto brillante), la nazionale azzurra di rugby scende nuovamente in campo oggi pomeriggio, mercoledì 20 settembre, per la seconda partita della fase a gironi della Rugby World Cup – France 2023, la decima edizione del mondiale che si sta tenendo in Francia e che andrà avanti fino al prossimo 28 ottobre, giorno della finale. L’avversario dell’Italia di oggi sarà l’Uruguay.

L’Italia allenata da Kieran Crowley affronterà la Celeste, in questo match che chiuderà il secondo turno del Gruppo A, all’Allianz Riviera di Nizza, a partire dalle ore 17:45. La situazione attuale in classifica vede la Francia prima con 8 punti, seguita da Nuova Zelanda e Italia a 5 punti e da Uruguay e Namibia a zero punti.

Una vittoria contro l’Uruguay sarebbe di fondamentale importanza in vista dei match più impegnativi di questo girone, contro gli All Blacks (29 settembre 2023) e contro la Francia padrona di casa (6 ottobre 2023).

Italia-Uruguay, rugby: diretta tv

Il match tra Italia e Uruguay sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Uruguay andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 17:45 (collegamento alle ore 17:35). La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca del match sarà a cura di Andrea Fusco e Andrea Gritti. In studio, invece, ci saranno Cristina Caruso, Gianluca Guidi e Leonardo Ghiraldini.

Su Rai Sport, inoltre, nei prossimi giorni, andranno in onda Sudafrica-Irlanda (sabato 23 settembre alle ore 20:50) e Galles-Australia (domenica 24 settembre alle ore 20:50).

Italia-Uruguay sarà visibile anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 17:45. Il commento sarà affidato a Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Il pre-partita vedrà la partecipazione in studio di Davide Camicioli e Diego Dominguez e andrà in onda a partire dalle ore 17:15. L’inviato sarà Moreno Molla.

Su Sky Sport, andranno in onda tutte le partite del mondiale di rugby 2023. Di seguito, il calendario dei match che andranno in onda nei prossimi giorni.

Mondiali Rugby 2023: Sky

Giovedì 21 settembre

Ore 21

Francia-Namibia

Sky Sport Max e NOW

Venerdì 22 settembre

Ore 17.45

Argentina-Samoa

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 23 settembre

Ore 14

Georgia-Portogallo

Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45

Inghilterra-Cile

Sky Sport Arena e NOW

Ore 21

Sud Africa-Irlanda

Sky Sport Arena e NOW

Domenica 24 settembre

Ore 17.45

Scozia-Tonga

Sky Sport Arena e NOW

Ore 21

Galles-Australia

Sky Sport Arena e NOW