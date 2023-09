Oggi, la nazionale azzurra femminile di pallavolo si gioca l’accesso alla finale della 33esima edizione del CEV Eurovolley 2023, il campionato europeo di volley. Dopo aver battuto la Spagna agli ottavi di finale e la Francia ai quarti, l’Italia allenata da Davide Mazzanti, per accedere alla finale, dovrà superare la Turchia allenata dal commissario tecnico italiano Daniele Santarelli, vincitrice dell’edizione 2023 della Volleyball Nations League e attualmente al primo posto nel ranking mondiale.

La partita di oggi, che si giocherà alle ore 17, sarà anche la prima che la nazionale azzurra non giocherà in Italia, com’è avvenuto fino ad ora. La fase finale dell’europeo (semifinali, finale per il terzo posto e finale), infatti, si giocherà in Belgio, al Palais 12 di Bruxelles.

La vincente di Italia-Turchia affronterà la vincente di Serbia-Olanda. Anche la nazionale serba, campione del mondo in carica, è guidata da un ct italiano, Giovanni Guidetti.

La nazionale azzurra, fino ad ora, ha vinto tutti i match disputati con il risultato di 3-0, senza mai perdere un set e finendo ai vantaggi solamente una volta, nel secondo set contro la Francia.

Di seguito, trovate i dettagli su come seguire il match in diretta tv.

Italia-Turchia, volley femminile: dove vederla

Italia-Turchia andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Turchia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 17 (collegamento alle ore 16:50). La telecronaca è a cura di Marco Fantasia, con il commento tecnico di Giulia Pisani. In studio, ci saranno Simona Rolandi e Fabio Vullo. Il match sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Turchia andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, e sarà visibile anche in streaming su NOW, a partire dalle ore 17. La telecronaca, come di consueto, è affidata a Roberto Prini, con il commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Durante la giornata di oggi, su Sky Sport, alle ore 20:30, inoltre, andrà in onda anche l’altra semifinale, Serbia-Olanda, precisamente su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano.