L’europeo femminile di pallavolo è terminato con le azzurre che non sono riuscite a conquistare la medaglia di bronzo nella “finalina” contro l’Olanda, giocatasi ieri. Gli appassionati di pallavolo possono continuare a tifare Italia, quindi, nell’europeo maschile di pallavolo, il CEV Eurovolley 2023, che vede gli azzurri ancora impegnati nella prima fase del torneo.

Questa sera, a partire dalle ore 21, l’Italia allenata da Fefè De Giorgi affronterà la Svizzera nel quarto match valido per il Girone A. La partita si giocherà al PalaRossini di Ancona.

La situazione in classifica nel Girone A, dopo tre turni, vede l’Italia prima a punteggio pieno con 9 punti, grazie alle vittorie per 3-0 ottenute nelle prime tre partite, contro Belgio, Estonia e Serbia. Segue la Germania con 8 punti, la Serbia con 6 e l’Estonia con 2. Ricordiamo che, alla fase ad eliminazione diretta, passano le prime quattro nazionali per ogni girone.

Contro la Svizzera, si preannuncia una partita facile sulla carta: gli elvetici, infatti, sono usciti sconfitti dai primi tre match e hanno un solo punto in classifica.

Italia-Svizzera, volley maschile: dove vederla

Il match tra Italia e Svizzera andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Svizzera andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Le interviste saranno realizzate da Simona Rolandi mentre il commento in mixed zone sarà a cura di Fabio Vullo. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Oggi, su Rai Sport, alle ore 17:50, inoltre, andrà in onda anche il match Serbia-Estonia. Domani, invece, alle ore 20:50, andrà in onda il match Germania-Serbia.

Italia-Svizzera andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, e anche in streaming su NOW. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Stefano Locatelli, con la partecipazione di Andrea Zorzi nel commento tecnico.

Per quanto riguarda questa prima fase dell’europeo, Sky Sport trasmetterà anche il match Germania-Serbia che andrà in onda domani, martedì 5 settembre, alle ore 21 su Sky Sport Uno e NOW.