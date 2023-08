Dopo l’esordio vincente nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona contro la Romania, stasera, venerdì 18 agosto 2023, la nazionale azzurra femminile di pallavolo giocherà il secondo match per quanto riguarda la fase a gironi del campionato europeo, iniziato lo scorso 15 agosto e che si sta giocando in Belgio (Bruxelles e Gand), Italia (Firenze, Monza, Torino e Verona), Estonia (Tallinn) e Germania (Düsseldorf). La seconda partita sarà Italia-Svizzera che si giocherà alle ore 21 all’Arena di Monza. La partita andrà in onda sulla Rai e su Sky.

La nazionale allenata da Davide Mazzanti ha esordito con una vittoria per 3-0 (25–19, 25–19, 25–15) contro la Romania. La partita, andata in onda su Rai 3 a Ferragosto, è stata vista da 1.047.000 telespettatori, con uno share pari all’8,77%. La Svizzera, invece, è reduce da una sconfitta contro la Bosnia-Erzegovina per 2-3 (25–16, 15–25, 25–23, 17–25, 15–17).

La situazione attuale nel Girone B (Italia e Svizzera hanno una partita in meno) vede la Bulgaria prima con 6 punti, Italia e Romania seconde a 3 punti, Bosnia-Erzegovina terza con 2 punti, Svizzera a un punto e Croazia a zero punti. Ricordiamo che le prime quattro squadre di ogni girone si qualificano alla fase finale.

Italia-Svizzera, volley: dove vederla?

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Svizzera andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21. La telecronaca, a cura di Rai Sport, sarà affidata a Marco Fantasia mentre il commento tecnico sarà a cura di Giulia Pisani. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Ricordiamo che su Rai Sport andranno in onda anche altre partite del Girone B: Croazia-Svizzera (lunedì 21 agosto alle 20.50), Bulgaria-Romania (martedì 22 agosto alle 17.50) e Svizzera-Bulgaria (mercoledì 23 agosto alle 17.50).

Italia-Svizzera andrà in onda anche su Sky, sul canale Sky Sport Arena, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Roberto Prini mentre il commento tecnico sarà affidato a Rachele Sangiuliano.

Oltre ai match delle azzurre, Sky Sport trasmetterà anche le partite Polonia-Serbia (lunedì 21 agosto alle 17) e Serbia-Belgio (giovedì 24 agosto alle 20).