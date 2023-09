Dopo la vittoria per 3-0 contro il Cile e dopo la vittoria di ieri del Canada sempre contro la nazionale cilena, i tennisti azzurri capitanati da Filippo Volandri sono ad un passo dalle Final 8 della Coppa Davis 2023 che si giocheranno a novembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna.

Un’eventuale vittoria del Cile contro il Canada, infatti, avrebbe messo nei guai l’Italia ma questo scenario è stato fortunatamente scongiurato.

Nella terza e ultima sfida della Round Robin, composta come di consueto da due match di singolare e uno di doppio, l’Italia affronterà la Svezia e, oltre alla vittoria (per 3-0 o per 2-1), agli azzurri può essere sufficiente anche vincere solamente un match tra i tre che si disputeranno per staccare il biglietto per Malaga. L’Italia, quindi, può permettersi anche di perdere contro la Svezia ma solamente per 1-2. La vittoria nello scontro diretto contro il Cile, infatti, giocherebbe un ruolo fondamentale, se la Svezia dovesse battere l’Italia per 2-1, e gli azzurri si piazzerebbero al secondo posto del Girone A.

Di seguito, trovate tutti gli appuntamenti televisivi per seguire i match in diretta.

Italia-Svezia, Coppa Davis: dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Svezia di Coppa Davis andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, tutti i match di Italia-Svezia andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15 e su Rai Sport a partire dalle ore 19:40. La sfida sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Adriano Panatta. Le interviste saranno a cura di Maurizio Fanelli mentre, in studio, ci saranno Cristina Caruso e Omar Camporese.

Italia-Svezia sarà visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 16:30 alle 21) e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 15. Per quanto riguarda la telecronaca, si alterneranno Elena Pero e Luca Boschetto, con Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido al commento tecnico.

Alle ore 14:30 e al termine della sfida, andrà in onda su Sky Sport Tennis, Studio Coppa Davis, l’approfondimento con Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.