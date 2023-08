Dopo una prima fase completamente dominata, terminata con cinque vittorie per 3-0 e il primo posto nel Girone B, la nazionale azzurra femminile di pallavolo, impegnata nella 33esima edizione del campionato europeo (iniziato lo scorso 15 agosto e che si sta svolgendo in Belgio, Italia, Estonia e Germania), affronterà la Spagna nel match valido per gli ottavi di finale, che si giocheranno a Firenze e a Bruxelles.

L’Italia allenata da Davide Mazzanti, in caso di vittoria, affronterà ai quarti di finale la vincente tra Francia e Romania.

Italia-Spagna, che si giocherà al PalaWanny di Firenze, andrà in onda sia sulla Rai che su Sky. Di seguito, trovate la programmazione anche per quanto riguarda gli altri match degli ottavi.

Italia-Spagna, volley: dove vederla

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Spagna andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 21 e su Rai 2 a partire dalle ore 22 (dopo i mondiali di atletica). La telecronaca sarà a cura di Marco Fantasia, con Giulia Pisani nel commento tecnico, mentre le interviste saranno realizzate da Maddalena Montecucco. Il match sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Oltre al match dell’Italia, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17:55, su RaiPlay 3 (sulla piattaforma RaiPlay) sarà trasmesso in streaming il match Francia-Romania. Domenica 27 agosto, invece, su Rai Sport, andranno in onda Olanda-Svizzera (alle ore 17:50) e Bulgaria-Slovacchia (alle ore 21:05).

Italia-Spagna andrà in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Action, e sarà visibile anche in streaming su NOW, a partire dalle ore 21:15. La telecronaca sarà affidata a Roberto Prini, con il commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Per quanto riguarda gli ottavi, su Sky Sport andranno in onda anche i match Francia-Romania (oggi alle ore 18 su Sky Sport Action e NOW), Olanda-Svizzera (domenica 27 agosto alle ore 18 su Sky Sport Action e NOW), Bulgaria-Slovacchia (domenica 27 agosto alle ore 21 su Sky Sport Action e NOW) e Serbia-Svezia (lunedì 28 agosto alle ore 17 su Sky Sport Summer e NOW).