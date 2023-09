Dopo l’Italia-Serbia di basket di questa mattina, stasera la nazionale azzurra affronterà la nazionale serba anche per quanto riguarda la pallavolo maschile. Italia-Serbia, infatti, sarà la terza partita degli azzurri della prima fase del CEV Eurovolley 2023, la 33esima edizione del campionato europeo, iniziata lo scorso 28 agosto e che si sta svolgendo in quattro paesi: Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord.

L’Italia allenata da Fefè De Giorgi arriva a questo appuntamento a punteggio pieno dopo le vittorie per 3-0 contro il Belgio nella partita d’esordio e contro l’Estonia nel match che si è giocato ieri sera.

Il match contro la Serbia si giocherà a partire dalle ore 21 al PalaEvangelisti di Perugia.

Ricordiamo che le prime quattro di ogni girone passeranno alla fase ad eliminazione diretta. La fase finale di quest’edizione dell’Europeo (semifinali, finale per il terzo posto e finale), inoltre, si giocherà al Palazzo dello Sport di Roma.

Italia-Serbia, volley: dove vederla

Il match tra Italia e Serbia andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Serbia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Maurizio Colantoni, con la partecipazione di Andrea Lucchetta nel commento tecnico. In studio, ci saranno Simona Rolandi e Fabio Vullo. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Serbia andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Summer, e anche in streaming su NOW. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Ricordiamo che, oltre a tutti i match degli azzurri, Sky Sport, per quanto riguarda la fase a gironi, manderà in onda anche i match Olanda-Repubblica Ceca (domani alle ore 17 su Sky Sport Action e NOW) e Germania-Serbia (martedì 5 settembre alle ore 21 su Sky Sport Uno e NOW).