Dal 15 agosto al 3 settembre 2023, in quattro paesi, Belgio (Bruxelles e Gand), Italia (Firenze, Monza, Torino e Verona), Estonia (Tallinn) e Germania (Düsseldorf), si svolgerà il CEV Eurovolley 2023, la 33esima edizione del campionato europeo di pallavolo femminile. La prima partita che si giocherà questa sera sarà Italia-Romania. Ricordiamo che l’Italia difende il titolo europeo, conquistato in Serbia due anni fa, nel 2021, anno magico per lo sport italiano.

Per quanto riguarda la fase a gironi, la nazionale azzurra allenata dal selezionatore Davide Mazzanti è stata inserita nel Girone B insieme a Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Romania e Svizzera. Le altre nazionali europee che si presentano a quest’appuntamento sono Belgio, Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina e Ungheria (Girone A), Azerbaigian, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Svezia e Turchia (Girone C) e Estonia, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna (Girone D).

Come già scritto in apertura, l’Italia esordirà giocando contro la Romania nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. La partita andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Dove vedere Italia-Romania in diretta?

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Romania andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20 (collegamento alle ore 19:50). La telecronaca, a cura di Rai Sport, sarà affidata a Marco Fantasia mentre il commento tecnico sarà a cura di Giulia Pisani.

Rai Sport, oltre a trasmettere tutti i match dell’Italia, manderà in onda anche altre partite del Girone B: Bulgaria-Croazia (mercoledì 16 alle 20.50), Romania-Croazia (giovedì 17 alle 20.50), Bosnia/Erzegovina-Croazia (venerdì 18 alle 17.50), Croazia-Svizzera (lunedì 21 agosto alle 20.50), Bulgaria-Romania (martedì 22 agosto alle 17.50) e Svizzera-Bulgaria (mercoledì 23 agosto alle 17.50).

Italia-Romania andrà in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Summer e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Roberto Prini mentre il commento tecnico sarà a cura di Rachele Sangiuliano.

A partire da lunedì, con primo appuntamento alle ore 18, Sky Sport 24 dedicherà approfondimenti all’europeo di pallavolo con la conduzione in studio di Federica Lodi e con la partecipazione di Francesca Piccinini.