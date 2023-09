Grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta contro la Francia nelle semifinali, l’Italia ha conquistato la finale del CEV Eurovolley 2023, la 33esima edizione del campionato europeo. La nazionale azzurra di pallavolo maschile allenata da Ferdinando De Giorgi, quindi, stasera avrà la possibilità di confermare il titolo europeo conquistato due anni fa, giocando contro la Polonia, in una finale che, per la nazionale polacca, suona come una rivincita per la finale mondiale di un anno fa persa in casa per 3-1.

La finale di pallavolo di questa sera sarà un importante evento televisivo e anche istituzionale. Dal punto di vista televisivo, infatti, la finale dell’europeo ha conquistato la prima serata su Rai 1, con la seconda puntata dei TIM Music Awards che andranno in onda domani sera in differita. Da sottolineare, infine, anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in tribuna al Palazzo dello Sport di Roma, dove si terrà la partita.

Di seguito, tutti gli appuntamenti televisivi per seguire sia la finale che la finale per il terzo e quarto posto.

Italia-Polonia, finale pallavolo: dove vederla

La finale tra Italia e Polonia andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Polonia andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Il pre-partita, invece, avrà inizio alle ore 20:35, subito dopo il Tg1, e sarà condotto da Simona Rolandi e Fabio Vullo, con la partecipazione dei due telecronisti del match.

Sulla piattaforma RaiPlay (canale RaiPlay3), sempre oggi, inoltre, a partire dalle ore 17:20, andrà in onda anche la finale per il terzo posto tra Slovenia e Francia.

Italia-Polonia sarà visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sempre dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi. Il pre-partita avrà inizio alle ore 20:15.

Alle ore 17:30, su Sky Sport Uno, andrà in onda anche la finale per il terzo posto, Slovenia-Francia.