Il cammino vincente della nazionale azzurra femminile di pallavolo nel CEV Eurovolley 2023, la 33esima edizione del campionato europeo, purtroppo si è interrotto al tie-break della semifinale contro la Turchia. Le azzurre allenate da Davide Mazzanti, quindi, non sono riuscite a difendere il titolo europeo conquistato due anni fa.

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, l’Italia scenderà in campo per l’ultima volta in questo Europeo per provare a conquistare la medaglia di bronzo. Nella finale per il terzo e il quarto posto, che si giocherà al Palais 12 di Bruxelles, in Belgio, le azzurre affronteranno l’Olanda che, in semifinale, ha perso contro la Serbia.

La nazionale azzurra femminile di volley giocherà la finale per il terzo posto agli europei per la settima volta nella sua storia. Le azzurre hanno conquistato la medaglia di bronzo in tre occasioni, nel 1989, nel 1999 e nel 2019.

Gli appassionati di pallavolo, durante la giornata di oggi, potranno seguire entrambe le finali in diretta tv, sia la “finalina” con l’Italia protagonista che la finale vera e propria. Di seguito, tutti gli appuntamenti.

Italia-Olanda, volley: dove vederla

Italia-Olanda andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Olanda andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 16:30 (collegamento alle ore 16:20). La telecronaca è a cura di Marco Fantasia, con il commento tecnico di Giulia Pisani, mentre in studio, ci saranno Simona Rolandi e Fabio Vullo. Il match sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

La finale dell’europeo tra Serbia e Turchia, invece, andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 20:55.

Italia-Olanda andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Arena, e sarà visibile anche in streaming su NOW, a partire dalle ore 16:30.

Sky Sport trasmetterà anche la finale tra Serbia e Turchia che andrà in onda a partire dalle ore 20 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW.