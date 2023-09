Per gli appassionati di sport in tv, questa sera, non ci sarà solo calcio ma anche la pallavolo con i quarti di finale del CEV Eurovolley 2023, il campionato europeo che è ormai nel pieno della fase ad eliminazione diretta. L’Italia, dopo aver eliminato la Macedonia del Nord agli ottavi di finali, questa sera, affronterà l’Olanda.

Durante la giornata di ieri, si sono giocati a Varna, in Bulgaria, i primi due quarti di finali di quest’edizione degli europei. Le prime due nazionali qualificate alle semifinali sono la Slovenia, che ha battuto l’Ucraina per 3-1, e la Francia, che ha sconfitto la Romania con il risultato di 3-0. In caso di vittoria contro l’Olanda, la nazionale azzurra allenata da Fefè De Giorgi affronterà alle semifinali i francesi. Ricordiamo che le semifinali e le due finali si giocheranno in Italia, al Palazzo dello Sport di Roma.

Italia-Olanda, invece, si giocherà al PalaFlorio di Bari a partire dalle ore 21. Di seguito, tutti i dettagli su come seguire il match in diretta tv.

Italia-Olanda, volley: diretta tv

Il match tra Italia e Olanda andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Olanda andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 21 (collegamento alle ore 20:50). La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

L’altro quarto di finale di giornata, Polonia-Serbia, andrà in onda sempre su Rai Sport a partire dalle ore 17:50.

Italia-Olanda andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Anche Sky Sport, durante la giornata di oggi, trasmetterà l’altro quarto di finale di giornata, Polonia-Serbia, che andrà in onda alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW.