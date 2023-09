Dopo la partita inaugurale giocatasi ieri (Francia-Nuova Zelanda), oggi anche la nazionale azzurra di rugby darà il via alla sua avventura mondiale nella Rugby World Cup – France 2023, la decima edizione del mondiale che mette in palio la Webb Ellis Cup e che si terrà in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre.

L’Italia allenata da Kieran Crowley affronterà la Namibia in questa prima partita valida per il Gruppo A che si giocherà allo Stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne, a partire dalle ore 13. Gli azzurri, in questa prima fase del mondiale, affronteranno anche i padroni di casa della Francia, la Nuova Zelanda e l’Uruguay.

A quest’edizione del mondiale, prenderanno parte in totale 20 nazionali. Nel Gruppo B, troviamo il Sudafrica campione in carica, l’Irlanda, la Scozia, Tonga e la Romania, nel Gruppo C, invece, ci sono Galles, Australia, Fiji, Georgia e Portogallo mentre nel Gruppo D, infine, troviamo Inghilterra, Giappone, Argentina, Samoa e Cile.

Le prime due nazionali di ogni girone passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Le prime tre di ogni girone, inoltre, si qualificheranno direttamente alla prossima edizione dei mondiali che si terrà in Australia nel 2027.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire il match d’esordio degli azzurri in diretta tv.

Italia-Namibia, rugby: tv

Italia-Namibia sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Namibia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 13 (collegamento alle ore 12:50). La telecronaca del match sarà a cura di Andrea Fusco e Andrea Gritti. In studio, invece, ci saranno Cristina Caruso, Gianluca Guidi e Leonardo Ghiraldini. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Su Rai Sport, inoltre, nei prossimi giorni, andranno in onda Inghilterra-Argentina (sabato 9 settembre alle ore 20:50) e Sudafrica-Scozia (domenica 10 settembre alle ore 17:35).

Italia-Namibia andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 13. Il commento sarà affidato a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Gli studi di approfondimento, invece, saranno condotti da Davide Camicioli, con la partecipazione di Diego Dominguez e dell’inviato Moreno Molla.

Su Sky Sport, andranno in onda tutte le partite del mondiale di rugby 2023. Di seguito, trovate i match che andranno in onda nei prossimi giorni.

Mondiali di Rugby 2023 in tv: Sky Sport

Sabato 9 settembre

Ore 15.30

Irlanda-Romania

Sky Sport Arena e NOW

Ore 18

Australia-Georgia

Sky Sport Arena e NOW



Ore 21

Inghilterra-Argentina

Sky Sport Arena e NOW

Domenica 10 settembre

Ore 13

Giappone-Cile

Sky Sport Max e NOW

Ore 17.45

Sud Africa-Scozia

Sky Sport Arena e NOW



Ore 21

Galles-Fiji

Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 14 settembre

Ore 21

Francia-Uruguay

Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 15 settembre

Ore 21

Nuova Zelanda-Namibia

Sky Sport Arena e NOW

Sabato 16 settembre

Ore 15

Samoa-Cile

Sky Sport Arena e NOW



Ore 17.45

Galles-Portogallo

Sky Sport Arena e NOW



Ore 21

Irlanda-Tonga

Sky Sport Arena e NOW

Domenica 17 settembre

Ore 15

Sud Africa-Romania

Sky Sport Arena e NOW



Ore 17.45

Australia-Fiji

Sky Sport Arena e NOW



Ore 21

Inghilterra-Giappone

Sky Sport Arena e NOW