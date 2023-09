Durante la giornata di oggi, Italia e Macedonia del Nord non si sfideranno solamente nelle qualificazioni agli europei 2024 di calcio ma anche agli ottavi di finale degli europei di pallavolo, motivo per il quale il match di volley di oggi è stato anticipato alle ore 18.

Sono i macedoni, quindi, gli avversari della nazionale azzurra di pallavolo allenata da Fefè De Giorgi agli ottavi di finale del CEV Eurovolley 2023, il campionato europeo ormai giunto alla fase ad eliminazione diretta iniziata ieri con le qualificazioni ai quarti da parte di Romania e Francia ai danni rispettivamente di Croazia e Bulgaria.

Dopo aver chiuso la fase a gironi con cinque vittorie e 14 punti (la vittoria contro la Germania, infatti, è arrivata solamente al quinto set), l’Italia cercherà l’accesso ai quarti di finale nel match che si giocherà al PalaFlorio di Bari e che vede gli azzurri ampiamente favoriti. La Macedonia del Nord, invece, ha chiuso la prima fase, piazzandosi al quarto posto del Gruppo C con 6 punti, dietro Polonia, Olanda e Repubblica Ceca.

Italia-Macedonia, volley: tv

Il match tra Italia e Macedonia del Nord andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Macedonia del Nord andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 18 (collegamento alle ore 17:45). La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Su Rai Sport, inoltre, domani, domenica 10 settembre, andrà in onda alle ore 20:50, il match Polonia-Belgio.

Italia-Macedonia del Nord andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Sky Sport trasmetterà anche altri match degli ottavi di finale dell’europeo di pallavolo: Olanda-Germania (in onda stasera alle ore 21 su Sky Sport Max e NOW), Serbia-Repubblica Ceca (in onda domenica 10 settembre alle ore 18 su Sky Sport Max e NOW) e Polonia-Belgio (in onda domenica 10 settembre alle ore 21 su Sky Sport Max e NOW).