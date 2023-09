Questa sera, la nazionale azzurra maschile di pallavolo affronterà la quinta e ultima partita della prima fase del CEV Eurovolley 2023, il campionato europeo che si sta svolgendo in Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele. L’avversario del match, che avrà inizio alle ore 21 e che si svolgerà al PalaRossini di Ancora, sarà la Germania.

Il match che si giocherà questa sera sarà ininfluente ai fini della classifica per quanto riguarda gli azzurri. L’Italia allenata da Fefè De Giorgi, infatti, è prima nel Girone A a punteggio pieno con 12 punti, grazie alle vittorie per 3-0 ottenute contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera. Gli azzurri, quindi, sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale dove giocheranno al PalaFlorio di Bari il prossimo 9 settembre contro la quarta classificata del Girone C (una tra Repubblica Ceca, Macedonia del Nord e Montenegro).

Ricordiamo che l’Italia è campione in carica dell’europeo e che la fase finale del torneo (semifinali, finale per il terzo posto e finale) si giocherà al Palazzo dello Sport di Roma.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire il match in diretta tv.

Italia-Germania, volley: dove vederla

Il match tra Italia e Germania andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Germania andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Germania andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

In questo periodo, Sky Sport 24 sta dedicando approfondimenti agli europei di pallavolo con la conduzione in studio di Federica Lodi e con la partecipazione di Giacomo Sintini. I collegamenti in diretta e le interviste, invece, sono curati da Alessandro Acton.