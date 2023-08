Il cammino della nazionale azzurra femminile di pallavolo nella 33esima edizione del CEV Eurovolley 2023 (iniziato lo scorso 15 agosto, che si sta svolgendo in Belgio, Italia, Estonia e Germania) è stato semplicemente impeccabile con cinque vittorie nella prima fase e con la vittoria agli ottavi di finale contro la Spagna, tutti match terminati con il risultato finale di 3-0, con le azzurre, quindi, che non hanno perso neanche un set.

Questa sera, l’Italia affronterà la Francia nel match valevole per i quarti di finale che si giocherà a partire dalle ore 21:15 al PalaWanny di Firenze.

La nazionale azzurra allenata da Davide Mazzanti, in caso di vittoria, affronterà alle semifinali la vincente tra Turchia e Polonia. Le semifinali si giocheranno a Bruxelles, in Belgio, così come anche la finale e la finale per il terzo posto.

Italia-Francia, pallavolo: dove vederla

Italia-Francia andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Francia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:15 (collegamento alle ore 21). La telecronaca è a cura di Marco Fantasia, con Giulia Pisani nel commento tecnico, mentre le interviste sono realizzate da Maddalena Montecucco. Il match sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Oggi, alle ore 17:50, inoltre, su Rai Sport andrà in onda l’altro quarto di finale di giornata ossia Olanda-Bulgaria.

Italia-Francia andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, e sarà visibile anche in streaming su NOW, a partire dalle ore 21:15. La telecronaca è a cura di Roberto Prini, con il commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

Sky Sport trasmetterà tutti i quarti di finale degli europei 2023 di pallavolo: Olanda-Bulgaria (oggi alle 18 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW), Turchia-Polonia (mercoledì 30 agosto alle ore 17 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW) e Serbia-Repubblica Ceca (mercoledì 30 agosto alle ore 20 su Sky Sport Arena e NOW).