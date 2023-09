Al termine di un quarto di finale intenso che si è risolto solamente al tie-break, match influenzato anche dal brutto infortunio capitato a Roberto Russo nel primo set, la nazionale azzurra di pallavolo è riuscita a qualificarsi per la semifinale del CEV Eurovolley 2023, la 33esima edizione del campionato europeo che, per quanto riguarda la fase finale (semifinali, finale per il terzo posto e finale), si trasferisce nella Capitale, al Palazzo dello Sport di Roma.

L’Italia allenata da Fefè De Giorgi, per conquistare la finale, dovrà battere la Francia allenata dal mitico Andrea Giani. I transalpini, nei quarti di finale, hanno sicuramente speso meno energie, avendo battuto la Romania per 3-0.

L’altra semifinale, che si giocherà sempre oggi a Roma, sarà Slovenia-Polonia. Ai quarti, i polacchi hanno battuto la Serbia per 3-1 mentre la nazionale slovena ha avuto la meglio sull’Ucraina sempre con il risultato finale di 3-1.

Ricordiamo che l’Italia è campione d’Europa in carica e che la finale di quest’edizione dell’europeo si giocherà il prossimo 16 settembre.

Italia-Francia, volley: dove vederla

Il match tra Italia e Francia andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Francia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta.

Rai Sport trasmetterà in diretta anche l’altra semifinale, Slovenia-Polonia, che andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 17:50.

Italia-Francia andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Anche Sky Sport, durante la giornata di oggi, trasmetterà l’altra semifinale, Slovenia-Polonia, che andrà in onda alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW (telecronaca Locatelli-Zorzi).