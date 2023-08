Anche l’avventura della nazionale azzurra maschile di pallavolo nel CEV Eurovolley 2023, la 33esima edizione del campionato europeo, iniziato lo scorso 28 agosto, che si sta svolgendo in Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord, è iniziata nel migliore dei modi con una vittoria per 3-0 (17–25; 18–25; 15–25) contro il Belgio.

Questa sera, a partire dalle ore 21, l’Italia allenata dal commissario tecnico Fefè De Giorgi affronterà l’Estonia nel match valido per il Girone A. La partita si giocherà al PalaBarton di Perugia.

Al termine della prima tornata di partite, la classifica del Girone A vede l’Italia, la Serbia e la Germania al primo posto con 3 punti, seguite da Belgio, Estonia e Svizzera a zero punti. Oggi pomeriggio, si giocherà anche il match tra Serbia e Belgio.

Ricordiamo che le prime quattro di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale.

Dopo aver affrontato l’Estonia, gli azzurri torneranno in campo già domani, venerdì 1° settembre, per affrontare la nazionale serba.

Italia-Estonia, volley: dove vederla

Il match tra Italia e Estonia andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Estonia andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 21:05. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni, con la partecipazione di Andrea Lucchetta, mentre in studio ci saranno Simona Rolandi e Fabio Vullo. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Sempre su Rai Sport, oggi pomeriggio alle ore 17:50, andrà in onda anche Serbia-Belgio.

Italia-Estonia andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Summer, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Oltre a tutti i match dell’Italia, per quanto riguarda la fase a gironi, Sky Sport manderà in onda anche altri due match, Olanda-Repubblica Ceca (sabato 2 settembre alle ore 17 su Sky Sport Action e NOW) e Germania-Serbia (martedì 5 settembre alle ore 21 su Sky Sport Uno e NOW).