Italia-Cile, Coppa Davis 2023: dove vedere in diretta tv le partite di oggi

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura dei tennisti azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri nella Round Robin della fase finale della Coppa Davis 2023.

La sconfitta per 3-0 contro il Canada rende indispensabile per l’Italia una vittoria nei match di oggi contro la nazionale del Cile, per poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima sfida che vedrà la Svezia come avversari.

Nella sfida contro la nazionale canadese, Lorenzo Sonego ha perso contro Alexis Galarneau nel primo match (7-6(8), 6-4), Lorenzo Musetti, invece, è stato sconfitto da Gabriel Diallo nel secondo match (7-5, 6-4) mentre la coppia Simone Bolelli/Matteo Arnaldi ha perso nel match di doppio contro la coppia Alexis Galarneau/Vasek Pospisil (6(4)-7, 6-4, 7-6(3)).

Anche la sfida tra Italia e la nazionale cilena si giocherà alle ore 15 all’Unipol Arena di Bologna.

In palio, ricordiamo, c’è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Coppa Davis 2023 che si disputerà dal 21 al 26 novembre 2023 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

Italia-Cile, Coppa Davis: dove vederla

La sfida tra Italia e Cile di Coppa Davis sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, tutti i match di Italia-Cile andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15 e su Rai Sport a partire dalle ore 19:45. La sfida sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Adriano Panatta. Gli interventi da bordo campo saranno a cura di Maurizio Fanelli mentre, in studio, ci saranno Cristina Caruso e Paolo Canè.

Domani, invece, dalle ore 15, andrà in onda su Rai Sport la sfida Canada-Cile.

Italia-Cile andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 15 alle 20.30), e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 15. Nella telecronaca, si alterneranno Elena Pero e Luca Boschetto, con Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido al commento tecnico.

Prima (dalle ore 14:30) e dopo il match, andrà in onda su Sky Sport Tennis, Studio Coppa Davis, l’approfondimento con Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

Anche Sky Sport, domani sabato 16 settembre, sempre alle ore 15, trasmetterà la sfida Canada-Cile, precisamente su Sky Sport Tennis e NOW.