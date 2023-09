La più prestigiosa competizione di tennis per nazionali, la Coppa Davis, giunta alla 111esima edizione, torna con la Round Robin che si terrà dal 12 al 17 settembre a Bologna, Manchester (Regno Unito), Valencia (Spagna) e Spalato (Croazia).

L’Italia, inserita nel Girone A, affronterà in questi cinque giorni, Canada, Cile e Svezia e tutti i match si giocheranno all’Unipol Arena di Bologna. Oggi a partire dalle ore 15, si giocherà il match tra gli azzurri allenati da Filippo Volandri e i canadesi, detentori del titolo.

La fase a gironi consiste in quattro gruppi, composti da quattro nazionali ciascuno, dai quali usciranno le nazionali che si qualificheranno alle Finals 8 (le prime due di ogni girone) che si giocheranno a novembre.

Ogni sfida tra le due nazionali prevede due match di singolare e uno di doppio.

Ieri, per quanto riguarda il girone dell’Italia, il Cile ha battuto la Svezia per 3-0 grazie a Cristian Garín, Nicolás Jarry e alla coppia Marcelo Tomás Barrios Vera/Alejandro Tabilo.

Tornando a Italia-Canada, tra i canadesi, non ci saranno Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov mentre tra gli azzurri, assenti Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini, quest’ultimo escluso da Volandri. L’Italia potrà contare su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Italia-Canada, Coppa Davis: dove vederla

Italia-Canada di Coppa Davis sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Canada andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Adriano Panatta.

Domani, giovedì 14 settembre, dalle ore 16:30, andrà in onda su Rai Sport il match Svezia-Canada.

Italia-Canada andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 15. La squadra di Sky per quanto riguarda le telecronache è formata da Elena Pero e Luca Boschetto, con Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido al commento tecnico.

Prima e dopo il match, andrà in onda da Bologna, Studio Coppa Davis, con Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

Domani 14 settembre, alle ore 15, inoltre, andrà in onda il match Svezia-Canada su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 15 alle 18) e NOW.