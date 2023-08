Procede senza intoppi il cammino dell’Italia nella prima fase del campionato europeo di pallavolo femminile, che si sta svolgendo in Belgio (Bruxelles e Gand), Italia (Firenze, Monza, Torino e Verona), Estonia (Tallinn) e Germania (Düsseldorf). Dopo la vittoria per 3-0 all’esordio contro la Romania, partita che si è giocata all’Arena di Verona, ieri sera le azzurre hanno battuto la Svizzera, all’Arena di Monza, sempre con il risultato finale di 3-0 (25–14, 25–19, 25–13).

L’Italia allenata da Davide Mazzanti scenderà in campo anche questa sera, sabato 19 agosto 2023, per il terzo match che le vedrà contrapposte alla Bulgaria. L’Italia e la Bulgaria, al momento, condividono il primo posto nel Girone B con 6 punti, in attesa del risultato della Romania, oggi impegnata contro la Svizzera. Italia-Bulgaria si giocherà a partire dalle ore 21 sempre all’Arena di Monza.

Dal punto di vista degli ascolti televisivi, l’interesse del pubblico nei confronti della nazionale femminile di pallavolo sta crescendo: la partita di ieri sera, infatti, è stata vista da 1.669.000 spettatori, con uno share pari al 12.2%.

Italia-Bulgaria, volley femminile: dove vederla?

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Bulgaria andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 21 e su Rai 2 a partire dalle ore 22. La telecronaca sarà affidata a Marco Fantasia, con il commento tecnico di Giulia Pisani. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Ricordiamo anche gli altri match del Girone B che saranno trasmessi nei prossimi giorni su Rai Sport: Croazia-Svizzera (lunedì 21 agosto alle 20.50), Bulgaria-Romania (martedì 22 agosto alle 17.50) e Svizzera-Bulgaria (mercoledì 23 agosto alle 17.50).

Italia-Bulgaria andrà in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Action, e in streaming su NOW. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Roberto Prini, con il commento tecnico affidato a Rachele Sangiuliano.

Oltre ai match dell’Italia, Sky Sport, nei prossimi giorni, trasmetterà anche altre partite della prima fase come Polonia-Serbia (lunedì 21 agosto alle 17) e Serbia-Belgio (giovedì 24 agosto alle 20).