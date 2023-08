Oltre ai campionati europei di pallavolo femminile, iniziati lo scorso 15 agosto (con l’Italia che si è qualificata ai quarti di finale dove affronterà la Francia), a partire da questa sera, lunedì 28 agosto, inizia l’avventura negli europei anche per quanto riguarda la nazionale azzurra maschile di pallavolo. Anche gli azzurri, esattamente come le azzurre, difendono il titolo europeo conquistato due anni fa.

La 33esima edizione del CEV Eurovolley 2023 maschile si svolgerà dal 28 agosto al 16 settembre in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Perugia e Roma), Bulgaria (Varna), Israele (Tel Aviv) e Macedonia del Nord (Skopje).

L’Italia, allenata da Fefè De Giorgi, è stata inserita nel Girone A insieme a Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera. Le prime quattro classificate di ogni gruppo accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Al torneo, prendono parte 24 nazionali europee in totale (oltre alla squadre già citate, troviamo anche Bulgaria, Croazia, Finlandia, Slovenia, Spagna, Ucraina, Repubblica Ceca, Danimarca, Montenegro, Olanda, Macedonia del Nord, Polonia, Francia, Grecia, Israele, Portogallo, Romania e Turchia).

L’Italia esordirà contro il Belgio nel match che si giocherà all’Unipol Arena di Bologna, stasera, alle ore 21.

Italia-Belgio, volley: dove vederla?

Il match tra Italia e Belgio andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Belgio andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta mentre in studio ci saranno Simona Rolandi e Fabio Vullo.

Su Rai Sport, inoltre, mercoledì 30 agosto alle ore 20:50, andrà in onda il match Serbia-Svizzera.

Italia-Belgio andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, e anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Oltre a tutti i match degli azzurri, per quanto concerne la fase a gironi, Sky Sport manderà in onda anche i match Olanda-Repubblica Ceca (sabato 2 settembre alle ore 17 su Sky Sport Action e NOW) e Germania-Serbia (martedì 5 settembre alle ore 21 su Sky Sport Uno e NOW).