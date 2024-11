Questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5, la finale della seconda edizione di Io Canto Generation, talent show con la conduzione di Gerry Scotti.

La regia e la direzione artistica sono a cura di Roberto Cenci.

Io Canto Generation 2024, puntata 13 novembre: anticipazioni

Nella finale le squadre non esistono più e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per aggiudicarsi il trofeo della seconda edizione.

Ad accompagnare le esibizioni canore dei ragazzi Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante il percorso come capisquadra. A decretare il vincitore del programma, sfida dopo sfida, sarà la giuria di cui fanno Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi oltre a cento componenti del pubblico in studio.

Io Canto Generation 2024, concorrenti, giuria e capisquadra: chi sono?

I capisquadra di Io Canto Generation sono Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

La giuria, invece, è formata da Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Contribuirà al verdetto finale, anche il voto di Chiara Tortorella di R101.

I concorrenti saranno accompagnati durante le esibizioni dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

I 12 finalisti sono: Marianna Alè, Davide Londero, Morgana La Manna, Namite Selvaggi, Beatrice Ferrua, Serena Ziello, Mariafrancesca Cennamo, Cristina Fiorita, Antonio Lobuono, Sofia Tarantino, Aurora Binetti e Walter Puddinu.

Io Canto Generation 2024, puntata 13 novembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di Io Canto Generation in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity.