“Interesse per una tentatrice di Temptation Island”. La verità di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha svelato un retroscena che riguarda i tanti anni di lavoro a Temptation Island come conduttore, poco dopo che è andata in onda la prima puntata del reality delle coppie. Un racconto che non aveva mai fatto e che ha voluto rendere noto soltanto adesso.

L’ex gieffino ha spiegato cosa gli è accaduto con più di una tentatrice, è la prima volta che Bisciglia decide di raccontare questa cosa e chiaramente le sue parole hanno sorpreso non poco i telespettatori del programma. Mentre si gode il successo del primo appuntamento del reality delle coppie e si attende la messa in onda della seconda puntata, il conduttore ha confessato un retroscena che lo riguarda particolarmente da vicino.

Filippo Bisciglia e il rapporto con le tentatrici, la confessione

Filippo Bisciglia in un’intervista al settimanale Diva e Donna ha risposto alla domanda davvero interessante, gli è stato chiesto se in tutti questi anni avesse mai provato un interesse per qualche tentatrice.

Il conduttore con estrema sincerità ha detto che è una cosa che capita spessissimo: “Se ho mai pensato che una single sia il mio tipo? Ogni tre minuti. Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela”. L’ex gieffino ha preferito non mentire e dire la verità, senza temere nulla. Del resto lui stesso ha spiegato poco dopo che la sincerità è alla base della solidità del rapporto che ha con Pamela Camassa.

La sua compagna, con cui sta assieme da ben dodici anni, lo accompagna sempre per le registrazioni di Temptation Island e Filippo ha spiegato che anche lei gli dice quale single le piaccia di più. Sono molto ironici e si divertono a scherzare e, a detta del conduttore del programma di Canale Cinque, questo è uno dei segreti che li tiene uniti.

Negli anni sulla loro storia sono nati diversi pettegolezzi, tra presunte crisi e tradimenti, tutte cose mai confermate o smentite dai diretti interessati che hanno sempre preferito rispondere al gossip restando uniti e mostrando i loro sorrisi migliori. Pamela e Filippo, infatti, sono affiatatissimi e lo dimostra il fatto che la compagna è sempre al suo fianco anche in quest’avventura televisiva.

Qualche giorno fa sul settimanale Chi sono uscite alcune immagini che riprendono Filippo e Pamela in compagnia di Maria De Filippi nel villaggio in Calabria mentre giocano a carte. Che Bisciglia sia molto legato alla conduttrice è cosa nota, più volte ha detto di dovere tutto a lei e di essersi ispirato al suo modo di condurre per inventarne uno tutto suo. Per l’ex gieffino la De Filippi è una sorte di mentore e spesso ha detto di essere molto fortunato ad averla incontrata nel suo cammino.