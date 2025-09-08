Innocence, i nuovi episodi gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Dopo aver appassionato milioni di spettatori su Canale 5, l’emozionante dizi Innocence (Masumiyet) prosegue il suo viaggio in esclusiva e gratis su Mediaset Infinity. A partire dal 13 settembre, ogni sabato verranno pubblicati nuovi episodi, così da permettere ai tanti fan della dizi di continuare a seguire uno dei titoli più emozionanti e coinvolgenti della serialità turca.

Innocence è un dramma intenso e avvincente che racconta la storia di Bahar (Deniz Çakır), una madre pronta a tutto pur di proteggere la figlia Ela (İlayda Alişan), adolescente coinvolta in una relazione pericolosa con un uomo molto più grande e già impegnato: l’affascinante e ambiguo Ilker Ilgaz (Serkay Tütüncü, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Ozan in Mr Wrong – Lezioni d’amore).

Quella di Innocence è una storia ricca di colpi di scena e misteri, capace di tenere alta la tensione episodio dopo episodio, e che si distingue per la sua capacità di affrontare tematiche sociali quanto mai attuali: violenza psicologica, manipolazione affettiva, giudizio pubblico, e soprattutto l’autodeterminazione femminile.

I temi affrontati da Innocence risuonano con forza nella realtà di oggi, raccontati con uno sguardo lucido e senza filtri attraverso i volti dei suoi personaggi che, con le loro fragilità e contraddizioni, danno vita ad una riflessione profonda su ciò che accade quando la verità viene distorta e i sentimenti vengono usati come arma.

Dopo aver conquistato milioni di telespettatori su Canale 5, la storia di Innocence continua, tra conflitti interiori, fragilità e relazioni complesse, solo su Mediaset Infinity dal 13 settembre, con nuovi episodi ogni sabato.