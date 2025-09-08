Innocence, i nuovi episodi gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity
A partire da 13 settembre i nuovi episodi della serie turca Innocence saranno disponibili solo su Mediaset Infinity ogni sabato.
Dopo aver appassionato milioni di spettatori su Canale 5, l’emozionante dizi Innocence (Masumiyet) prosegue il suo viaggio in esclusiva e gratis su Mediaset Infinity. A partire dal 13 settembre, ogni sabato verranno pubblicati nuovi episodi, così da permettere ai tanti fan della dizi di continuare a seguire uno dei titoli più emozionanti e coinvolgenti della serialità turca.
Innocence è un dramma intenso e avvincente che racconta la storia di Bahar (Deniz Çakır), una madre pronta a tutto pur di proteggere la figlia Ela (İlayda Alişan), adolescente coinvolta in una relazione pericolosa con un uomo molto più grande e già impegnato: l’affascinante e ambiguo Ilker Ilgaz (Serkay Tütüncü, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Ozan in Mr Wrong – Lezioni d’amore).
Quella di Innocence è una storia ricca di colpi di scena e misteri, capace di tenere alta la tensione episodio dopo episodio, e che si distingue per la sua capacità di affrontare tematiche sociali quanto mai attuali: violenza psicologica, manipolazione affettiva, giudizio pubblico, e soprattutto l’autodeterminazione femminile.
I temi affrontati da Innocence risuonano con forza nella realtà di oggi, raccontati con uno sguardo lucido e senza filtri attraverso i volti dei suoi personaggi che, con le loro fragilità e contraddizioni, danno vita ad una riflessione profonda su ciò che accade quando la verità viene distorta e i sentimenti vengono usati come arma.
Dopo aver conquistato milioni di telespettatori su Canale 5, la storia di Innocence continua, tra conflitti interiori, fragilità e relazioni complesse, solo su Mediaset Infinity dal 13 settembre, con nuovi episodi ogni sabato.