“Ci sarà tutta la sinistra che farà il tifo per la famiglia del morto. Purtroppo succede questo, ci sono le fazioni in ogni cosa”. Lo ha affermato Nicola Gratteri, intervenuto giovedì sera a In Onda in merito alla morte di Younes El Boussettaoui, il marocchino ucciso a Voghera dall’assessore leghista Massimo Adriatici. “Il caso è politicizzato, ormai si specula su tutto”, ha insistito il magistrato, spiazzando David Parenzo e Concita De Gregorio che hanno invitato in studio la sorella del ragazzo, oltre ad Ilaria Cucchi.

La vicenda, infatti, è stata accostata a quella di Stefano Cucchi e, pure in questo senso, Gratteri non è parso troppo convinto della scelta, lamentando oltretutto l’assenza della controparte: “Se non si arriva a sentenza, se non si depositano gli atti dell’indagine preliminare, non è possibile parlare, anche nel caso di specie, se non si conosce esattamente la dinamica, se non c’è l’altra parte, come si fa a dire se quella persona deve stare in carcere o meno? Se non conosciamo la dinamica, se anziché omicidio fosse legittima difesa, perché quella persona deve andare in carcere? Non possiamo dire oggi se deve essere libero o andare in carcere”.

La De Gregorio ha quindi cercato di spiegare i motivi dell’accostamento delle due storie: