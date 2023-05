Concita De Gregorio torna in video senza parrucca: “E’ un sollievo”

In video con i suoi capelli. Concita De Gregorio ha sorpreso tutti e si è presentata ad In Onda al naturale, abbandonando la parrucca che indossava da mesi. Una mossa che ha spiazzato gli spettatori, ma che è stata messa in pratica con assoluta naturalezza, senza alcun riferimento al tumore che ha colpito la giornalista.

L’unico accenno al taglio corto è arrivato ad inizio puntata da David Parenzo: “Saluto Concita, con questo inedito e splendido look“. Sorridente, l’ex direttrice de L’Unità ha risposto con poche, ma eloquenti parole: “E’ un sollievo“.

Era stata proprio la De Gregorio, lo scorso marzo, a rivelare a Belve la malattia, ricordando i commenti riguardanti la sua acconciatura, da molti ritenuta simile a quello di Giorgia Meloni.

“Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo, ho avuto un cancro e mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni. Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”.

La De Gregorio era in collegamento da Torino, dove aveva preso parte poche ore prima al Salone del Libro. Assieme a Parenzo si è confrontata con la segretaria del Pd Elly Schlein ed Achille Occhetto con i quali sono state affrontate le vicende di strettissima attualità, dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna alla contestazione subita, sempre al Salone del Libro, dal ministro Eugenia Roccella.