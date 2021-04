Oggi, venerdì 16 aprile 2021, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di In barba a tutto, il programma che segna il ritorno sul piccolo schermo di Luca Barbareschi.

In barba a tutto, programma di Giovanni Filippetto e Francesco Foppoli, con la regia a cura di Stefano Vicario, andrà in onda su Rai 3, in seconda serata, a partire da lunedì 19 aprile 2021.

Stando al comunicato ufficiale, In barba a tutto sarà un programma “ironico e controcorrente per discorrere di piccoli e grandi temi” che andrà in onda in diretta e che vedrà la presenza di ospiti. La parola d’ordine sarà la seguente: “Sense of humor”.

Come già scritto in apertura, In barba a tutto segna il ritorno di Luca Barbareschi alla conduzione di un programma televisivo dopo più di dieci anni. L’ultima esperienza professionale in tal senso dell’attore, regista, produttore, showman, direttore artistico ed ex politico fu Barbareschi Sciock, che andò in onda nel 2010 su La7.

Ripercorrendo a grandi linee la carriera televisiva di Luca Barbareschi, ricordiamo lo storico C’eravamo tanti amati, programma Fininvest in onda agli inizi degli anni ’90, i programmi Sapore di Mare, Bellissima, Il Grande Bluff e I Guastafeste, Greed, in onda su Rai 2 nei primi anni 2000, e Proposta Indecente, ultimo programma condotto prima del sopraccitato Barbareschi Sciock.

Negli ultimi anni, per la tv, Luca Barbareschi ha soprattutto prodotto fiction con la sua Casanova Multimedia. Tra i titoli andati in onda, citiamo film tv come Io sono Mia, Edda Ciano e il comunista e Angeli – Una storia d’amore, serie tv come La strada di casa, Nero Wolfe e Nebbie e Delitti, e miniserie tv come Pietro Mennea – La freccia del Sud, Walter Chiari – Fino all’ultima risata e Le ragazze dello swing.

Durante la conferenza stampa di presentazione di In barba a tutto, interverranno Franco Di Mare, direttore di Rai 3, e Luca Barbareschi.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.