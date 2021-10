Prepariamoci a tornare a Matera, e soprattutto ad incontrare di nuovo il sostituto procuratore più simpatico e brillante della fiction italiana. Imma Tataranni 2, seconda stagione della fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, è finalmente diventata realtà: per scoprire i nuovi casi ed i nuovi guai familiari della protagonista manca davvero poco. Come dite, non potete aspettare? Allora proseguite nella lettura per scoprire tutto quello che c’è da sapere!

Imma Tataranni 2, quando inizia?

A comunicare la data di partenza della seconda stagione è stata la stessa Rai: Imma Tataranni 2 andrà in onda a partire dal 26 ottobre 2021, quindi il martedì sera, prendendo così il posto che era stato occupato ad inizio stagione da Morgane Detective Geniale e poi dai film-tv di Purché finisca bene.

Imma Tataranni 2, la trama

La trama della seconda stagione non si discosterà molto da quella della prima: anche nei nuovi episodi Imma (Vanessa Scalera) dovrà indagare su dei nuovi casi, facendosi aiutare dal fidato Calogiuri (Alessio Lapice), verso cui l’attrazione è ancora più forte, soprattutto dopo il bacio che i due si sono scambiati nel finale della prima stagione.

Ma Imma vuole restare integerrima, e cercherà di resistere alle tentazioni e di dedicarsi al lavoro ed alla famiglia, occupandosi del marito Pietro (Massimiliano Gallo), sempre in crisi esistenziale, e della figlia Valentina (Alice Azzariti), che ora ha sposato la causa ambientalista, rischiando di mettersi nei guai.

Come se non bastasse, però, Imma si deve prendere cura anche della madre Brunella (Lucia Zotti), che sembra custodire un segreto su sua figlia e che ora si trova ricoverata in una casa di riposo, e tenere testa alla suocera (Dora Romano), nella cui sarà sarà costretta ad andare a vivere.

Imma Tataranni 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di Imma Tataranni 2 sono otto, quindi due in più rispetto alla prima stagione, andata in onda nel 2019 e che ottenne grandi ascolti. Stando a quanto riporta la Rai, però, la seconda stagione sarà suddivisa in due parti: i primi quattro episodi andranno in onda in autunno (dal 26 ottobre al 16 novembre 2021), mentre i restanti quattro saranno trasmessi nella primavera del 2022.

Imma Tataranni 2, il cast

Anche in questo caso, si parla di riconferme: gli attori e le attrici già visti nella prima stagione torneranno in onda nei nuovi episodi, ma a loro si aggiungeranno ovviamente dei nuovi ingressi e degli interpreti dei personaggi dei casi di puntata.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

A loro si aggiungono Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio.

Imma Tataranni 2, dov’è stato girato?

La location principale della serie resta Matera, in Basilicata. Ma le riprese sono state effettuate anche a Metaponto, frazione di Bernalda; Marsicotevere (Potenza) ed in Val d’Agri. Riprese anche a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino.

Imma Tataranni 2, regista e sceneggiatori

Alla regia della seconda stagione ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Imma Tataranni, libri

Anche la seconda stagione prende spunto dai libri scritti da Mariolina Venezia, ovvero “Via del riscatto”, “Come piante fra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, editi da Einaudi. Il primo romanzo, “Come piante tra i sassi”, risale al 2009, l’ultimo “Via del riscatto”, al 2019.

Imma Tataranni 2, trailer

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2^ stagione Manca veramento poco!"Imma Tataranni – Sostituto procuratore, seconda stagione, PROSSIMAMENTE su Rai1 e RaiPlay Posted by Rai1 on Friday, October 8, 2021

Per ora, la Rai non ha rilasciato un vero e proprio trailer, ma un teaser in cui Imma riceve un sms in cui viene avvertita che sta per tornare su Raiuno. Dopo un’iniziale incertezza, il suo volto si illumina, prima di tornare a correre per Matera.

Imma Tataranni 2, streaming

E’ possibile vedere Imma Tataranni 2 in streaming anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre subito dopo la messa in onda si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.