Ilenia non ascolta il padre e perde i 300mila euro di Affari tuoi: ecco quanto ha vinto stasera 12 febbraio 2026

Ilenia della Puglia è la pacchista che, nella puntata di Affari tuoi del 12 febbraio 2026, tenta la fortuna con il pacco numero 17. Ilenia arriva da Bari, lavora come responsabile magazziniera, è mamma della piccola Arianna, è sposata con Marco ma in studio è accompagnata da papà Sabino.

Come ogni sera, prima di dare il via alla partita, Herbert Ballerina presenta la sua invenzione. “Ogni sera, quando andiamo a dormire, lasciamo le pantofole ai piedi del letto che, il mattino successivo non troviamo mai prendendo, così, freddo. Per evitare che le pantofole si spostino, così, ho evitato le pantofole con le ventose”, afferma Herbert. “E’ difficile camminare con le ventose”, osserva Stefano De Martino con Herbert che promette una futura invenzione per risolvere tale problema.

La partita di Ilenia ad Affari tuoi

La partita comincia con l’apertura dei primi sei pacchi. Dopo aver aperto il pacco da 10 euro, la partita continua con l’apertura dei pacchi da 20mila euro, 100mila euro, 20 euro, pantoferme e il pacco nero che contiene 20 euro. Il dottore apre il valzer delle offerte con un assegno da 33mila euro che Ilenia rifiuta aprendo, poi, altri tre pacchi che contengono la ballerina, Gennarino e 15mila euro. Nessuna offerta per Ilenia a cui il dottore propone il cambio che viene rifiutato.

Con i successivi tiri, Ilenia perde i 75mila euro ma riesce a mantenere i 50mila, 200mila e i 300mila euro portando il dottore ad offrire alla concorrente, per un solo tiro, 38mila euro. Una cifra importante che Ilenia decide di rifiutare aprendo, però, subito dopo, il pacco che contiene i 200mila euro.

Il dottore offre ancora il cambio: il padre prova a convincere la figlia a prendere il pacco numero 11 ma Ilenia non solo rifiuta ma decide di aprire proprio il pacco numero 11 che contiene 300mila euro. Per i successivi tre tiri, il dottore offre 7mila euro. L’offerta viene rifiutata ancora e, dopo aver perso anche i 50mila euro, avendo come pacco rosso solo quello da 10mila euro, la concorrente decide di andare direttamente alla regione fortunata.

Come prima regione, Ilenia e papà Sabino puntano sulla Toscana mentre come seconda regione la Calabria dove Ilenia ha trascorso tutte le estati della sua infanzia. Ilenia torna a casa senza niente perché, dopo tanto tempo, la regione fortunata della serata era proprio quella più attesa ovvero la Basilicata.

Una grande delusione per la concorrente della Puglia che conclude l’avventura con l’amaro in bocca.