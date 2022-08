Il Signore degli Anelli: cast, episodi, info e data di uscita della serie di Prime Video

Se ne parla ormai da anni, ma siamo finalmente in dirittura d’arrivo. La serie tv Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, la più grande sfida di Amazon, sta per uscire. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto immagini, trailer ufficiali e raccolto tante informazioni e siamo pronti per farci trasportare nuovamente nella Terra di Mezzo.

In attesa di capire se scoprire se la serialità televisiva non sarà più come prima dopo l’uscita de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie TV, dalla trama alla data di uscita, dalle immagini ai trailer, passando per i collegamenti con la doppia trilogia cinematografica targata Peter Jackson.

Di cosa parla la serie Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere?

Siamo nella Seconda Era del Sole della Terra di Mezzo e, se siete fan dall’opera di Tolkien, ne avete già sentito parlare nelle ultime sezioni de Il Silmarillion, nelle Appendici de Il Signore degli Anelli e in alcuni racconti dei Racconti Incompiuti.

Preparatevi quindi ad un salto indietro del tempo rispetto alle avventure narrate ne Il Signore degli Anelli – lì ci troviamo già nella Terza Era – nel momento in cui gli Anelli del Potere che danno il titolo alla serie vennero forgiati. Se ne Il Signore degli Anelli, infatti, c’è un solo anello, qui ne avremo ben più di uno e scopriremo la loro storia.

La nuova serie, firmata dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, unirà tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo, dalla forgiatura degli anelli all’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, passando per l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini.

Tutto questo non sarà ovviamente coperto nella prima stagione. Ci troviamo di fronte ad un progetto davvero colossale che si svilupperà, almeno sulla carta, in più stagioni, sempre che il pubblico risponda positivamente.

La sinossi ufficiale fornita da Prime Video

La sinossi ufficiale di Prime Video anticipa che gli spettatori saranno catapultati “in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo”.

Da quanti episodi sarà composta la prima stagione de Il Signore degli Anelli

La prima stagione sarà composta da 8 episodi della durata di circa 60 minuti, rilasciati a cadenza settimanale dopo una doppia premiere prevista per il 2 settembre.

Quando uscirà la serie Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere

La data di uscita de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è fissata ormai da tempo. Le prime due puntate saranno disponibili su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 2 settembre 2022, mentre le 6 puntate rimanenti saranno rilasciate con cadenza settimanale fino al 14 ottobre.

Ecco, per praticità, le date di uscita ufficiali di tutti gli episodi della prima stagione:

Episodio 1, Shadow of the Past : 2 settembre 2022

: 2 settembre 2022 Episodio 2 : 2 settembre 2022

: 2 settembre 2022 Episodio 3 : 9 settembre 2022

: 9 settembre 2022 Episodio 4 : 16 settembre 2022

: 16 settembre 2022 Episodio 5 : 23 settembre 2022

: 23 settembre 2022 Episodio 6 : 30 settembre 2022

: 30 settembre 2022 Episodio 7 : 7 ottobre 2022

: 7 ottobre 2022 Episodio 8: 14 ottobre 2022

Un budget mai visto prima per una serie televisiva

Da mesi si parla di questa serie come della più costosa di sempre, roba da far impallidire HBO col super budget riservato a Game Of Thrones. Conti alla mano, sembra proprio così: il costo della prima stagione de Gli Anelli del Potere è stato stimato in 465 milioni di dollari (circa 455 milioni di euro), circa 58 milioni di dollari per ciascuno degli 8 episodi previsti.

Devo aver visto i film de Il Signore degli Anelli?

Premesso che recuperare la trilogia de Il Signore degli Anelli e quella de Lo Hobbit è sempre consigliato, non è fondamentale aver visto i 6 film o aver letto l’opera di Tolkien. La serie tv ci porterà indietro di migliaia di anni e saremo in grado di seguire tutto nei minimi dettagli senza avere una precedente conoscenza di questo mondo.

Il nostro suggerimento, però, è di recuperare almeno i 6 film di Peter Jackson, certi che la visione della serie sarà di maggior godimento se avrete una panoramica della Terra Di Mezzo durante la Terza Era.

Dove vedere i film de Il Signore degli Anelli in streaming

I film che potete recuperare sono soltanto 6, anche se la durata totale delle due trilogie supera abbondantemente le 20 ore. La buona notizia è che tutti i film sono disponibili su Prime Video, in noleggio (qui vi spieghiamo come funziona il noleggio su Prime Video) o acquisto digitale, in versione cinematografica e in versione estesa.

La trilogia de Il Signore degli Anelli:

La trilogia de Lo Hobbit:

Un viaggio inaspettato (2012) (169 minuti per la versione cinematografica, 182 minuti per la versione estesa)

(2012) (169 minuti per la versione cinematografica, 182 minuti per la versione estesa) La desolazione di Smaug (2013) (161 minuti per la versione cinematografica, 186 minuti per la versione estesa in Blu-Ray)

(2013) (161 minuti per la versione cinematografica, 186 minuti per la versione estesa in Blu-Ray) La battaglia delle cinque armate (2014) (144 minuti per la versione cinematografica, 163 minuti per la versione estesa)

Personaggi e interpreti de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere

Se avete già visto i film, avete letto l’opera di Tolkien o avete anche soltanto visto qualche puntata di Game Of Thrones sapete già che la quantità di personaggi presenti anche in questa seria rischia di essere un po’ destabilizzante. Di seguito vi riepiloghiamo i personaggi e gli interpreti principali della serie TV de Il Signore degli Anelli, tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi:

Míriel (Cynthia Addai-Robinson) è la regina reggente di Númenor;

(Cynthia Addai-Robinson) è la regina reggente di Númenor; Elrond (Robert Aramayo) è un mezzelfo, signore di Gran Burrone e uno tra i più potenti Elfi dei Tempi Antichi ad essere rimasto nella Terra di Mezzo durante la Terza Era (nella trilogia di Peter Jackson era interpretato da Hugo Weaving);

(Robert Aramayo) è un mezzelfo, signore di Gran Burrone e uno tra i più potenti Elfi dei Tempi Antichi ad essere rimasto nella Terra di Mezzo durante la Terza Era (nella trilogia di Peter Jackson era interpretato da Hugo Weaving); Durin IV (Owain Arthur) è il principe dei Nani della città di Khazad-dûm;

(Owain Arthur) è il principe dei Nani della città di Khazad-dûm; Isildur (Maxim Baldry) è un Dunedain di Númenor (nella trilogia di Peter Jackson era interpretato da Harry Sinclair);

(Maxim Baldry) è un Dunedain di Númenor (nella trilogia di Peter Jackson era interpretato da Harry Sinclair); Bronwyn (Nazanin Boniadi) è una guaritrice umana;

(Nazanin Boniadi) è una guaritrice umana; Galadriel (Morfydd Clark) è la nobile elfa della Terra di Mezzo convinta che il male stia per tornare nella Terra di Mezzo (nella trilogia di Peter Jackson era interpretata da Cate Blanchett);

(Morfydd Clark) è la nobile elfa della Terra di Mezzo convinta che il male stia per tornare nella Terra di Mezzo (nella trilogia di Peter Jackson era interpretata da Cate Blanchett); Arondir (Ismael Cruz Córdova) è un Elfo Silvano con un amore proibiti per la guaritrice Bronwyn;

(Ismael Cruz Córdova) è un Elfo Silvano con un amore proibiti per la guaritrice Bronwyn; Celebrimbor (Charles Edwards) è un Elfo Noldo, il più grande fabbro dell’Eregion e amico dei Nani della città di Khazad-dûm;

(Charles Edwards) è un Elfo Noldo, il più grande fabbro dell’Eregion e amico dei Nani della città di Khazad-dûm; Pharazôn (Trystan Gravelle) è il consigliere della Regine reggente Míriel;

(Trystan Gravelle) è il consigliere della Regine reggente Míriel; Eärien (Ema Horvath) è la sorella di Isildur, personaggio creato appositamente per la serie televisiva;

(Ema Horvath) è la sorella di Isildur, personaggio creato appositamente per la serie televisiva; Theo (Tyroe Muhafidin) è il figlio di Bronwyn;

(Tyroe Muhafidin) è il figlio di Bronwyn; Durin III (Peter Mullan) è il Re dei Nani della città di Khazad-dûm;

(Peter Mullan) è il Re dei Nani della città di Khazad-dûm; Disa (Sophia Nomvete) è la principessa dei Nani della città di Khazad-dûm;

(Sophia Nomvete) è la principessa dei Nani della città di Khazad-dûm; Elendil (Lloyd Owen) è un marinaio e padre di Isildur;

(Lloyd Owen) è un marinaio e padre di Isildur; Largo Brandyfoot (Dylan Smith) è il padre di Nori;

(Dylan Smith) è il padre di Nori; Halbrand (Charlie Vickers) è un umano in fuga dal suo passato il cui destino è legato a quello di Galadriel;

(Charlie Vickers) è un umano in fuga dal suo passato il cui destino è legato a quello di Galadriel; Kemen (Leon Wadham) è il figlio di Pharazôn;

(Leon Wadham) è il figlio di Pharazôn; Gil-galad (Benjamin Walker) è il Re Supremo dei Noldor nella Terra di Mezzo;

(Benjamin Walker) è il Re Supremo dei Noldor nella Terra di Mezzo; Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani) è la madre di Nori.

I teaser, i trailer e le clip ufficiali della serie Il Signore degli Anelli

Amazon ci ha regalato un bel po’ di materiale video nel corso degli ultimi mesi, ecco tutti i teaser trailer e i trailer ufficiali rilasciati fino a questo momento (ordinati dal più recente al più vecchio):

Ci sarà una seconda stagione de Il Signore degli Anelli?

La risposta, almeno sulla carta, è sì: ci sarà una seconda stagione e ce ne saranno almeno altre 3 per un totale di 5 stagioni al momento in programma. Visti i costi esorbitanti della prima stagione, la riprese della seconda stagione non si svolgeranno in Nuova Zelanda, come accaduto per le trilogie di Peter Jackson e per la prima stagione, ma nel Regno Unito.

La pre-produzione della stagione 2 è iniziata nel Regno Unito nella seconda metà del 2022 e le riprese, salvo slittamenti, dovrebbero iniziare a ottobre 2022.