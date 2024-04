Nel 2022 era diventata una delle serie tv original RaiPlay più viste della piattaforma: Il Santone 2 – #Lepiùbellefrasidioscio torna quindi con l’intenzione di bissare il successo di due anni e di riproporre la formula di una comedy che porti però anche ad una riflessione su come, oggi, basti poco per influenzare l’opinione pubblica. Con non poche novità, Il Santone 2 è pronto a conquistare vecchi e nuovi… adepti: curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Il Santone 2?

La seconda stagione della serie tv esce su RaiPlay venerdì 19 aprile 2024, con tutti gli episodi caricati nello stesso giorno.

Il Santone 2, la trama

(Neri Marcorè) è scomparso di nuovo, questa volta per sempre. A commemorarne le gesta spirituali rimane solo un altarino dimenticato in mezzo a un piazzale di Centocelle. Sua moglie Teresa (Carlotta Natoli), rimasta sola, si fa in quattro per portare i soldi a casa e assecondare la figlia Novella (Beatrice De Mei), che vuole lasciare il quartiere per sempre.

Ma quando il sogno è a un passo dal diventare realtà, una figura misteriosa fa il suo ingresso nel quartiere. Con tanto di mundu e barba, The Only Oscio (Francesco Paolantoni) si spaccia per la reincarnazione di Enzo, anche se rumorosa e dall’accento napoletano.

Le foto de Il Santone 2 - #Lepiùbellefrasidioscio, la serie tv di RaiPlay Guarda le altre 26 fotografie → Col suo estro partenopeo vuole prendersi il ruolo di Santone di Centocelle. Solo che i suoi obiettivi sono tutt’altro che nobili. In poco tempo irretisce gli abitanti del quartiere, portando dalla sua parte anche i vecchi amici di Enzo, con lo scopo di spillare loro soldi, pagare i debiti che si trascina da Napoli e campare come un re, tra finti talismani e piccole furbizie a spese dei suoi nuovi “seguaci”.

Per Teresa è inaccettabile, nessuno può infangare la memoria del marito e prendere in giro il suo quartiere. Così, mentre cerca di salvare Centocelle dal truffatore, inaspettatamente il destino la mette proprio sulla stessa via intrapresa da Enzo e a furor di popolo diventa la Santona.

Ma Centocelle è troppo piccola per due Santoni. Lo scontro infuria a suon di aforismi, sfide di quartiere e consigli improvvisati. E mentre i nostri avversari lottano fra loro, un’ombra minacciosa arriva a incombere su tutta Centocelle. Tra alti e bassi in famiglia, inganni e tradimenti, la rocambolesca vita di quartiere verrà segnata dall’incontro/scontro tra Teresa e Only Oscio, nelle cui mani finisce il destino di tutti. Fino alla sorpresa finale.

Il Santone 2, cast

Confermato quasi tutto il cast della prima stagione, anche se va segnalata l’uscita di scena di Neri Marcorè. Tra le new entry, Francesco Paolantoni; da segnalare anche un cameo del cantante neomelodico Antoine.

Carlotta Natoli è Teresa Baroni , moglie di Enzo e nuova Santona;

, moglie di Enzo e nuova Santona; Francesco Paolantoni è The Only Oscio , aspirante Santone che dice di essere la reincarnazione di Enzo;

, aspirante Santone che dice di essere la reincarnazione di Enzo; Rossella Brescia è Jacqueline , manager che vuole svoltare grazie a Teresa;

, manager che vuole svoltare grazie a Teresa; Beatrice De Mei è Novella , figlia di Teresa;

, figlia di Teresa; Chiara Basserman è Fabiola , amica di Teresa;

, amica di Teresa; Alessio Sakara è Igor , fidanzato di Fabiola;

, fidanzato di Fabiola; Alessandro Bertoncini è Carlo Crack;

è Carlo Crack; Fabrizio Giannini è Stefano;

Davide Devenuto è Pietro;

Alessandro Riceci è Flavio;

Daniela Terreri è Manuela;

Valentina Correani è la mamma di Mirko;

Claudio Segaluscio è Mirko;

Guia Jelo è la Signora Maria;

Antonella Stefanucci è Nocciolina;

Antoine è se stesso.

Il Santone 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, ciascuno della durata di trenta minuti. RaiPlay li mette tutti a disposizione gratuitamente da venerdì 19 aprile.

Il Santone 2, regista e sceneggiatori

Regista della seconda stagione è Laura Moscardin, già dietro la macchina da presa della prima stagione. La serie nasce da un’idea di Giorgia Cardaci; il soggetto di serie è di Simona Ercolani, Federico Palmaroli (autore anche della pagina social da cui è tratta la serie), Valerio Vestoso, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Serena Tateo. Tutti loro, ad eccezione di Ercolani, hanno anche firmato le sceneggiature. La serie è prodotta da Stand By Me, in collaborazione con Rai Fiction.

Il Santone 2, dov’è stato girato?

Il set della seconda stagione, come quello della prima, è stato allestito nel quartiere di Centocelle, a Roma, dove è ambientata la storia.

La pagina #Lepiùbellefrasidioscio

Il sottotitolo della serie, #Lepiùbellefrasidioscio, è tratto dall’omonima pagina social creata da Federico Palmaroli, in cui la satira e il linguaggio romanesco commentano frasi mistiche o fatti di attualità.

Il Santone 3 si farà?

Troppo presto per parlare di una terza stagione: molto dipenderà dal successo dei nuovi episodi che, se dovessero trovare lo stesso riscontro della prima stagione, potrebbero dare il via alla produzione di un seguito.

Il Santone 2 su RaiPlay

È possibile vedere Il Santone 2 in esclusiva su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.