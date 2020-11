La domenica pomeriggio si viaggia, almeno in tv: da oggi, 29 novembre 2020, alle 15.15 torna nel pomeriggio di Tv2000 l’appuntamento con Il Mondo Insieme, che torna sul canale 28 del Digitale Terrestre con la conduzione di Licia Colò.

Settimo anno per il programma dedicato ai viaggiatori e alla loro passione per l’esplorazione: un appuntamento che acquista ancor più valore in un periodo come questo, che ci vede fermi per il COVID e che ci permette di ritrovare la Colò alla guida di un genere che è sempre nelle sue corde. Ormai un brand.

Il Mondo Insieme, però, guarda non solo al popolo dei viaggiatori, ma anche a quelli che amano seguire i viaggi degli altri comodamente seduti sul proprio divano. Il programma stesso cerca di tenere unite le due anime: la Colò accoglie ospiti che conoscono il mondo per scelta, per passione, per amore o anche per fede. Si guarda soprattutto a un racconto che ha per oggetto le notizie positive, che punta i riflettori su cose belle e su iniziative volte a migliorare il Pianeta e la nostra vita comune. E’ questo in fondo il fil rouge che lega ospiti che i reportage, con una particolare attenzione nella scrittura alla selezione di storie e personaggi che possano essere d’esempio o ispirazione.

Si conferma anche lo spazio per ka rubrica de I Viaggi di Ant, dedicati agli itinerari disegnati con la guida di Alessandro Antonino.

Chi ha voglia di evadere almeno per un po’ e soprattutto di conoscere luoghi diversi e appassionati viaggiatori non ha che da sintonizzarsi su Tv2000, alle 15.15.