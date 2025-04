Il Giardiniere: trama, cast e puntate della nuova serie virale su Netflix

In questi giorni è uscito – sulla piattaforma Netflix – un film che non ha niente a che vedere con il potere dell’intelligenza artificiale, in un’epoca in cui a fare da sfondo a tutto è soprattutto il mondo virtuale. Si parla invece di un personaggio che non riesce più a provare emozioni a causa di un incidente, e che inizia quindi a praticare omicidi con l’approvazione della madre. Quest’ultima lascia infatti che suo figlio dia sfogo a questi suoi istinti. La miniserie thriller spagnola è stata lanciata l’11 aprile 2025 sulla famosa piattaforma di streaming, ma è disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now mediante app. Questo prodotto televisivo ha già ottenuto grandi risultati, dato che è riuscito a raggiungere milioni di telespettatori.

Una trama avvincente e un cast di tutto rispetto: sono questi gli elementi che hanno contraddistinto la serie Netflix, diventata in poco tempo una delle più viste in questo ultimo periodo.

La trama de Il Giardiniere

Si tratta in realtà di una serie che tocca temi molto attuali come il rapporto tossico madre-figlio, i sentimenti, la rinascita, la ripresa di coscienza ma anche il libero arbitrio, soprattutto in un ambiente fatto di omicidi. Si parla soprattutto di come i sentimenti possano ad un certo punto esplodere, perché un mondo senza emozioni non può esistere ed è impossibile da immaginare. Proprio per questo motivo, la nuova serie Netflix ha in pochi giorni scalato la classifica, arrivando a conquistare il primo posto tra le serie tv più viste degli italiani. Il protagonista è Alvaro Rico, già famoso nel ruolo di Polo nella serie Elite. Qui veste invece i panni di Elmer, un giovane che lavora nel vivaio di famiglia con la madre La China Jurado. Entrambi sono molto attenti alla cura di fiori e piante, ma nascondono un’attività criminale, dato che sono sicari su commissione. Elmer ha vissuto un trauma infantile che lo ha reso incapace di provare emozioni, ed è per questo un killer perfetto.

Tutto inizia però a cambiare quando il giovane incontra Violeta, una maestra d’asilo per cui prova dei sentimenti sin da subito. In lui si crea quindi una sorta di risveglio emotivo, che minaccia di distruggere tutto l’impero criminale creato dalla madre. Elmer si trova quindi di fronte all’obbedienza familiare e alla possibilità di redenzione. Quale mondo sceglierà? Il bivio che è costretto ad attraversare è difficilissimo ma allo stesso tempo lo porta ad un’attenta riflessione su chi è davvero e su quali sentimenti è “costretto” a provare per sopravvivere.

Tutto il cast della serie Netflix

Il protagonista è appunto Alvaro Rico nei panni di Elmer. Il resto del cast include inoltre Iván Massagué, Javier Morgade, Emma Suárez ed Esteban Roel. La serie è composta da 6 episodi ed è ideata e scritta da Miguel Sáez Carral, insieme a Isa Sánchez, con la regia di Miker Rueda.