Il futuro del Grande Fratello Vip

La versione “famosa” del reality sarebbe dovuta tornare in onda a marzo, cosa sta accadendo davvero tra dubbi, incertezze e presunti rinvii

Sono settimane che non si parla d’altro, qual è il destino del Grande Fratello VIP? La versione del reality con un cast di personaggi famosi si era detto che sarebbe andata in onda a marzo ma poi, in seguito alle accuse lanciate da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini, si è iniziato a parlare di un possibile stop del programma, una decisione che sarebbe dipesa dall’intenzione di far “calmare le acque” di questa bufera mediatica prima di tornare in onda.

Così sono giorni che circolano indiscrezioni in rete – che precisiamo non hanno mai trovato conferma o smentita ne da Mediaset ne da Endemol, casa di produzione del reality – in cui prima si parla di un ritorno in onda e poi di una sospensione. Adesso, però, ci sarebbe una novità rispetto al ritorno del Grande Fratello VIP in Tv.

Il Grande Fratello VIP 2026 andrà in onda

Ad aggiungere l’ultimo tassello in questa intricata vicenda è stato Dagospia, secondo cui il Grande Fratello VIP si farà e non ci sarà alcuno stop del programma. Secondo quanto pubblicato sul portale pare che alla fine il reality nella sua versione VIP dovrebbe tornare in onda.

Si legge: “Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di darla vinta a Fabrizio Corona né tantomeno di scendere a compromessi: il reality tornerà in onda (…)“, questa l’indiscrezione che confermerebbe il ritorno del Grande Fratello VIP. Da qualche giorno le voci di un presunto rinvio si erano assopite per fare spazio a indiscrezioni che parlavano di un ritorno in onda. Secondo Dagospia, poi, sarebbe quasi certa la conduzione di Ilary Blasi, altrimenti come riserva ci sarebbe Veronica Gentili.

Chiaramente si tratta di notizie che al momento non trovano né conferme né smentite da parte dell’azienda del Biscione. Prima di quest’indiscrezione lanciata da Dagospia, ne erano circolate altre in cui si diceva che Mediaset non avrebbe ancora “sciolto la prognosi” riguardo al Grande Fratello VIP, era stata l’Adnkronos a riportare la notizia secondo cui l’azienda del Biscione non aveva preso alcuna decisione, né riguardo la messa in onda né riguardo la sospensione di cui tanto si è parlato.

Dunque al momento l’unica certezza è che non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte di Mediaset, che non è stata annunciata la prima puntata del Grande Fratello VIP e che non è stata confermata la sospensione. Motivo per cui sono tutti in attesa di un annuncio da parte dell’azienda del Biscione in cui magari faccia chiarezza sul destino di questa versione del reality. Il ritorno in onda, quindi, resterebbe un’incognita, così come il cast che dovrebbe partecipare, a tal proposito nei giorni scorsi altre indiscrezioni affermavano che le selezioni non si sarebbero mai fermate. Considerato il vivace dibattito sul tema, non è detto che Mediaset presto non decida di chiarire tutto con un comunicato.