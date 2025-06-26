Il drammatico spoiler di Un Posto al Sole: chi perderà la vita

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole uno dei personaggi perderà la vita. Il triste epilogo che farà riaffiorare vecchie ruggini e dolorose lacerazioni tra due protagonisti della soap ambientata a Posillipo. Nelle precedenti puntate del daily-drama più longevo della televisione italiana Luca e Giulia hanno provato a convincere Gianluca a partire dalla Toscana per tornare a Napoli e riallacciare i rapporti con Alberto, suo padre.

Giulia si è anche offerta di ospitare a casa sua Gianluca, a Palazzo Palladini, in modo da renderlo autonomo rispetto ad Alberto. Il giovane Palladini però ha declinato l’offerta. Intanto Micaela ha fatto conoscenza con Pasquale De Simone, un insegnante di danza al quale ha chiesto lezioni di danza caraibica per poter competere con Gabriela, l’attuale fidanzata di Samuel.

In un primo momento il maestro di ballo ha rifiutato di aiutare Micaela a raggiungere il suo obiettivo. Ma poi ha cambiato idea. C’è stato spazio anche per Rosa, che è stata promossa alla scuola serale e ha festeggiato il traguardo raggiunto insieme al figlio Manuel.

Un Posto al Sole, anticipazioni drammatiche: chi perderà la vita

Nelle prossime puntate di Upas una delle protagoniste della soap partenopea si troverà coinvolta in un faccia a faccia che avrebbe volentieri evitato. Nell’appuntamento in onda giovedì 3 luglio nel preserale di Rai 3 Rossella incrocerà il dottor Fusco all’ospedale San Filippo di Napoli. L’ex primario si presenterà scortato dalla polizia per rendere visita alla madre Flora, ormai prossima alla morte.

Brutta sorpresa in vista per la dottoressa Graziani. Per le sarà traumatico ritrovarsi nuovamente a faccia con Daniele Fusco durante il suo turno di lavoro in ospedale. Il medico non sarà solo. Insieme a lui ci saranno gli agenti della penitenziaria. Fusco sarà li grazie a un permesso avuto per visitare la madre Flora, ricoverata da alcuni giorni nella struttura sanitaria. L’incontro farà rivivere a Rossella i drammatici istanti della sparatoria che aveva portato al grave ferimento di Michele, intervenuto per proteggerla.

Fusco non perderà occasione per tormentare nuovamente Rossella, puntando il dito contro di lei per accusarla di aver rovinato gli ultimi giorni di vita della madre. L’ennesima angheria dell’ex primario farà ammutolire Rossella che però, superato lo smarrimento iniziale, troverà la forza per replicare alle accuse di Fusco. Nel frattempo Agata Rolando osserverà la scena tra l’uomo e la dottoressa Graziani.

Successivamente la donna si avvicinerà a Rossella e spenderà delle belle parole per lei, confortandola e trasmettendole un messaggio molto importante: Flora, la madre di Fusco, sa benissimo che l’unico responsabile di quanto successo è suo figlio Daniele. Le parole di Agata lasceranno molto perplessa Rossella, che non riuscirà a comprenderne appieno il significato. Di lì a poco Riccardo Crovi darà una triste notizia alla sua ex fidanzata: la morte della signora Flora Fusco.