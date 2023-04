Il Cantante Mascherato 4, terza puntata 1° aprile 2023: anticipazioni e diretta

Torna questa sera con il terzo appuntamento Il Cantante Mascherato 4, il programma della maschere di Rai1 trasferito per questa nuova edizione nella collocazione del sabato sera contro Amici, dopo che le prime tre edizioni erano andate in onda di venerdì sera. A guidare lo show sarà come sempre Milly Carlucci, mentre a tentare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere sarà il team di investigatori dietro il bancone formato da Serena Bortone, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Iva Zanicchi. A supportare loro nelle indagini ci saranno anche Sara Di Vaira, capo investigatore, e Rossella Erra, che la affiancherà in questo lavoro. Questa sera per tutti loro ci saranno tre interrogatori da realizzare.

Il Cantante Mascherato 4, terza puntata 1° aprile 2023: maschere

9 maschere prenderanno parte questa sera alla terza puntata del Cantante Mascherato: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Chiuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. Eliminati invece nel corso delle prime due puntate Cigno, Rosa e Colombi.

Il Cantante Mascherato 4, terza puntata 1° aprile 2023: anticipazioni

In questa terza puntata del Cantante Mascherato 4 ci saranno tre indiziati principali che saranno chiamati a rispondere alle domande formulate dagli investigatori durante i rispettivi interrogatori. Gli indiziati, che prenderanno parte questa sera al programma nei panni di ospiti, ma che potrebbero al contempo nascondersi sotto le maschere, sono Nathalie Guetta, Gabriel Garko e la signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini). Nella giuria di detectives ci sarà inoltre anche la possibilità per chi si è conquistato la Maschera d’Oro, indovinando la scorsa settimana chi si nascondeva sotto le due maschere svelate, di smascherare immediatamente un’altra maschera qualora si indovini l’identità di chi ci stia sotto: nel caso in cui, invece, l’identità sarà sbagliata, la maschera verrà promossa direttamente alla prossima puntata. Torna anche questa sera inoltre “Il Cantante Mascherato per una notte“: sotto la maschera Cuore chi si nasconderà fra Romina Power e il figlio Yari Carrisi, Gianni e Marco Morandi, Gigi D’Alessio e il figlio LDA, i Ricchi e Poveri e Lillo e Greg?

Il Cantante Mascherato 4, terza puntata 1° aprile 2023: dove seguirla in tv e in streaming

La terza puntata dell’edizione 2023 del Cantante Mascherato andrà in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 21:35 circa e si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog seguirà la puntata con il liveblogging per il commento di tutta la serata.