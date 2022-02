Il cantante mascherato 3 e i duetti della seconda puntata

Se il buongiorno si deve vedere dal mattino allora buongiorno è stato nella prima emissione della terza stagione del Cantante mascherato che ha portato a casa un ottimo 20% di share nella serata dello scorso venerdì su Rai1. Fra gli elementi che hanno acceso di più la prima della terza edizione del Cantante mascherato ci sono stati certamente i duetti incrociati che hanno coinvolto le maschere del programma diretto e condotto da Milly Carlucci.

I cantanti ospiti dello show di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy hanno duettato con le maschere in gara sul palcoscenico del teatro dell’auditorium del foro italico in Roma e la cosa si ripeterà anche nella seconda puntata del Cantante mascherato 3. Saranno cinque i cantanti ospiti di venerdì 18 febbraio dello spettacolo musicale di Rai1 e vediamo insieme chi saranno. Si parte da una vecchia e cara conoscenza del team di Ballando con le stelle che confeziona anche il Cantante mascherato, ovvero Paolo Belli, partner storico proprio di Milly Carlucci dello show tersicoreo di Rai1.

Si prosegue poi con la grande Iva Zanicchi,reduce da una soddisfacente partecipazione al Festival di Sanremo, quindi vedremo nella puntata di venerdì del Cantante mascherato anche Dodi Battaglia, fra gli storici componenti del gruppo dei Pooh. Non è finita, fra i cantanti ospiti della seconda puntata del varietà condotto da Milly Carlucci è confermata la presenza di Morgan, che ha fatto parte del cast dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Quattro di loro faranno parte delle sfide già definite che vedranno protagoniste le maschere ancora in gioco, mentre il quinto ospite duetterà con il vincitore dello spareggio d’ inizio puntata. Gli abbinamenti verranno svelati nella puntata odierna di Vita in diretta su Rai1.

Puntata quindi da non perdere quella di venerdì sera 18 febbraio della terza edizione del Cantante mascherato con Milly Carlucci e l’allegra giuria, o per meglio dire il pool investigativo formato da Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.