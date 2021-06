I cofanetti delle serie TV in offerta per il Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 è arrivato e tra la valanga di sconti valide per i prossimi due giorni, fino alle 23.59 del 22 giugno, gli amanti delle serie TV possono trovare delle occasioni davvero ghiotte per recuperare edizioni da collezione in offerta o cofanetti delle singole stagioni da vedere per la prima volta o da rivederle approfittando anche dei contenuti speciali che vi regalo un’immersione a 360 gradi dietro le quinte.

Di cofanetti di serie TV in offerta per il Prime Day 2021 ce ne sono a decine, ma abbiamo voluto selezione per voi i migliori disponibili per le prossime 48 ore.

Il Trono di Spade. La Serie Completa in DVD e Blu-Ray in offerta

Questa edizione della serie completa del Trono Di Spade in 33 dischi Blu-Ray include tutti gli episodi delle 8 stagioni e oltre 15 ore di contenuti speciali, tra i quali:

Lo speciale in due parti “Il Trono di Spade: Reunion Special” presentato da Conan O’Brien

Il documentario “Game of Thrones: The Last Watch”

“Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni”

Il Commento Audio del Cast

Scene Eliminate

Speciali “Dietro le Quinte”

La stessa edizione è disponibile anche in DVD con 38 dischi e stessi contenuti aggiuntivi.

Chi, invece, ha voglia di spendere un po’ di più per un’edizione senza precedenti della fortunata serie di HBO può trovare in offerta la Limited Deluxe Steelbook Edition in 33 Dischi 4K Ultra HD. Stessi contenuti speciali, ma una qualità audio video di lunga superiore a quella dei Blu-Ray.

The Big Bang Theory. La Serie Completa in DVD

37 DVD che includono l’intera serie The Big Bang Theory, dalla prima alla dodicesima stagione per un totale di 279 episodi originali, e una valanga di contenuti speciali:

Retrospettiva finale con cast e produttori

Tutte le stelle del mondo di TBBT

Il greatest hits di TBBT: 12 anni in 24 minuti

E in aggiunta anche una guida cartacea agli episodi: 32 pagine con un’introduzione del creatore e produttore esecutivo Chuck Lorre e nuove foto dietro le quinte del cast.

The Flash. Tutti i cofanetti in offerta

Non un cofanetto completo, ma i fan di The Flash possono approfittare del Prime Day 2021 per trovare in offerta in DVD delle singole stagioni con contenuti extra in ogni disco:

Mad Men. La serie completa in DVD in offerta

Per gli amanti di Mad Men, ecco l’occasione perfetta per rivedere dall’inizio le avventure di Don Draper e di tutti gli altri iconici personaggi che ruotano intorno all’agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper nella New York degli anni ’60.

Oltre ai 92 episodi divisi per le 7 stagioni andate in onda, il cofanetto da 30 DVD include oltre 10 ore di contenuti speciali.

