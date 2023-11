Nuova puntata oggi, mercoledì 8 novembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti e Brando, dopo l’abbandono di Manuela Carriero. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda martedì 7 novembre 2023, abbiamo assistito al duro confronto tra Maurizio ed Elena. La dama si era seccata per il bacio a stampo che Barbara aveva dato all’uomo, durante la sfilata. La donna è chiaramente presa dal cavaliere e viene invitata anche da Maria De Filippi ad esporsi pubblicamente ed essere completamente sincera nei suoi confronti. Inoltre in studio è entrata un’altra dama, Alida, che Maurizio ha voluto comunque tenere per conoscere. E in studio non capiscono come faccia Elena a sopportare tutto questo…

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 8 novembre 2023

Dalle anticipazioni scopriamo che Gero è assente perché ha abbandonato il programma. Silvio ha interrotto la sua conoscenza con Gabriella con cui aveva iniziato, da poco, una frequentazione dopo la fine della sua storia con Donatella. Cristian è uscito in esterna con Virginia e ha avuto una discussione, in studio, con Valeria.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo