Hayu, il servizio di reality show on demand in abbonamento (SVOD) di NBCUniversal International, è disponibile anche in Italia, a partire da oggi, giovedì 25 marzo 2021.

Il servizio, già presente in 27 paesi, ha annunciato il proprio arrivo su Amazon Prime Video Channels, attraverso l’app Prime Video, disponibile su cellulari, tablet, TV e web. La novità non riguarda soltanto il nostro paese ma anche la Francia e la Spagna. Gli abbonati Prime Video possono ottenere l’accesso a Hayu, sottoscrivendo un abbonamento aggiuntivo al costo di 4,99 € al mese e una prova gratuita di 7 giorni.

Come scritto in apertura, Hayu è un servizio on demand riservato ai telespettatori amanti dei reality show. Tra i titoli più conosciuti, troviamo Al passo con i Kardashian, con tutti i vari spin-off, The Real Housewives e Below Deck.

I contenuti del servizio sono suddivisi in sottogeneri: Casa e Design, Appuntamenti, Cucina, Crime e Moda. Molte produzioni, inoltre, saranno disponibili in contemporanea con gli Stati Uniti.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Hendrik McDermott, managing director di Hayu:

Siamo molto felici di poter rendere Hayu accessibile, con il suo catalogo di imperdibili reality show, a un pubblico ancora più ampio di fan francesi, italiani e spagnoli. Dopo essersi già guadagnato la fama di contenitore esclusivo di reality in 27 paesi, Hayu intensifica la collaborazione di successo con Amazon Prime Video Channels per continuare a estendere la propria offerta, rendendo il nostro catalogo accessibile anche in Francia, Italia e Spagna, come parte di una costante attenzione alle collaborazioni locali.

Hayu arriva in Italia, Francia e Spagna, tramite Amazon Prime Video Channels, dopo il successo che la medesima operazione ha ottenuto in Olanda, Germania e Austria.