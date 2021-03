Un collegamento chiusosi burrascosamente quello che ha visto protagonista questa mattina Guido Bertolaso, consulente del Presidente della Regione Lombardia per l’attuazione del Piano vaccinale Covid-19, ospitato da Tonia Cartolano ai microfoni di Sky Tg24.

Bertolaso ha dovuto rispondere a molte domande circa alcune inefficienze che stanno emergendo di giorno in giorno nella complessa campagna vaccinale della Lombardia. Il consulente, nel corso dell’intervista a Buongiorno, ha annunciato che nella regione si riuscirà a raggiungere entro il 12 aprile l’obiettivo di completare la vaccinazione, almeno con la prima dose, per tutta la popolazione over 80, fornendo poi chiarimenti anche circa l’attuale centro di vaccinale di Como (definito uno “schifo”), che sarà presto trasferito in una nuova sede, e sul problema registratosi domenica scorsa a Cremona a causa del mancato invio degli sms per convocare le persone a cui doveva essere somministrato il vaccino.

Un altro quesito però a cui Bertolaso ha risposto, conversando con la giornalista di Sky Tg24, riguardava la vaccinazione delle persone fragili, punto sul quale Tonia Cartolano è voluta tornare nuovamente nelle battute finali (qui il video):

Lei mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili qui in Lombardia?

Bertolaso, non gradendo la domanda e manifestando una certa insofferenza, ha così risposto:

Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili, come glielo devo spiegare? Negli ospedali le stiamo già facendo.

E alla presa d’atto della giornalista, che ha garantito però di andare a verificare la notizia dato che era discrepante con le informazioni in suo possesso, il consulente della Regione Lombardia ha replicato piccato:

Criticare Bertolaso mi pare che sia uno sport abbastanza normale. Io non me la prendo, fate quello che volete.

Quando la Cartolano ha poi tentato di porre a Bertolaso un’ulteriore domanda, quest’ultimo aveva già abbandonato il collegamento, dopo aver salutato e augurato un buon lavoro.