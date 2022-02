Guerra Ucraina – Russia, Iva Zanicchi a Zona Bianca: “Putin? Bisogna arrivare al suo cuore” (video)

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di ‘Zona Bianca’, in onda, stasera, domenica 27 febbraio 2022, c’è anche Iva Zanicchi. La cantante, reduce dall’ultima edizione del ‘Festival di Sanremo’, ha esternato il proprio augurio per la fine del conflitto tra Russia ed Ucraina:

Non è che conosca bene il popolo ucraino ma so che è molto fiero. Kiev è una città bellissima, antica, più antica di Mosca. Con queste chiese con le cupole dorate. Io mi incantavo di sera, al tramonto, vedere queste luci e queste cupole d’oro. Mi sono innamorata dell’Ucraina. Era un Paese bellissimo. C’è anche un monastero stupendo, bellissimo. La cosa più banale da dire è che si parli, che ci sia un colloquio. Non arrivare alle armi, convincere questo benedetto uomo che si sta dimostrando un tiranno orribile, bisogna arrivare al cuore di quest’uomo, forse. Qui si parla di guerra, di odio. Bisognerebbe anche parlare d’amore, una parola che fa paura, così lontana. Speriamo che si arrivi di un uomo così crudele, così lontano dalla pace. Anche lui è padre, anche lui ha due figli.

Tv Guerra Ucraina – Russia, Anna Safroncik a Zona Bianca: “Sotto choc da 4 giorni” (Video)

L’Aquila di Ligonchio spera che, ben presto, si possa mettere fine ad ogni tipo di ostilità e ripristinare la pace nel cuore dell’Europa:

Mi auguro che domani arrivino belle notizie. Che si riesca a far sì che finisca con la guerra. Lui va trattato con i guanti. Lui è un uomo che non può ritirarsi, non può perdere la faccia. Io credo che più del 50 per cento dei russi siano contro Putin in questo momento. Io lo voglio sperare e credere perché gli ucraini hanno anche sangue russo.